Bloco da Lexa inaugura desfiles de ‘megablocos’ de rua no Rio

Sob sol forte e a duas semanas do fim de semana do carnaval, o Bloco da Lexa deu o pontapé inicial nos desfiles dos “megablocos” do Rio, na manhã deste domingo, 5. No primeiro fim de semana de desfile dos blocos oficiais, 39 estavam autorizados a fazer seus cortejos pelas ruas da cidade, segundo a Riotur, estatal da Prefeitura do Rio responsável pela promoção do turismo. Na estimativa da Riotur, o Bloco da Lexa arrastou cerca de 500 mil pessoas pela Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro da capital fluminense.

Ao lado de convidados como Thiago Pantaleão e Jojo Todynho, a cantora carioca estreou no Rio, no primeiro ano de carnaval dos blocos oficiais após dois anos de restrições por causa da pandemia de covid-19. Lexa cantou os sucessos de sua carreira, como “Taradinha”, que abriu o desfile. O primeiro convidado a subir no trio elétrico foi Thiago Pantaleão. Em seguida, Jojo Todynho e Gaby Amarantos se juntaram à cantora.

Casada com o cantor MC Guimê, que está confinado no programa Big Brother Brasil, da TV Globo, Lexa brincou com os foliões ao começar a sua apresentação. “Com Guimê no BBB. Tô numa seca, meus queridos. Tirem o atraso por mim”, disse.

Fã da cantora, Maria Clara chegou à concentração do desfile às 8 horas, para ficar próxima ao trio elétrico. “A gente enfrenta esse calorão, mas vale a pena. Carnaval é uma vez por ano”, disse a foliã.

De acordo com o Climatempo, a máxima prevista para a capital fluminense é de 37° C neste domingo. O sol forte fez com que alguns foliões precisassem recorrer a cuidados médicos em postos montados pelo Samu. A vendedora Lídia Silva, de 32 anos, foi levada por amigos para atendimento após desmaiar com calor. Ela foi atendida e liberada.

Esquema de segurança

A Secretaria de Estado de Polícia Militar montou um esquema de segurança para o desfile do Bloco da Lexa. Foram destacados 800 policiais para a Avenida Presidente Antônio Carlos, desde às 7 horas. Além disso, foram montados 24 postos de revista ao longo das barreiras criadas na região de acesso à Avenida Presidente Antônio Carlos.

O esquema contou ainda com o apoio de outros batalhões, como o Grupamento Aeromóvel (GAM) e o Batalhão de Ação com Cães (BAC), do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom). Segundo a Guarda Municipal, cerca de 245 agentes também trabalharam na segurança do desfile do Bloco da Lexa.

De acordo com a Riotur, para organizar não só os 39 desfiles autorizados para o fim de semana, mas também outros eventos espalhados pela cidade, como os ensaios técnicos das escolas de samba no sambódromo – nas semanas que antecedem os desfiles na passarela, durante o carnaval, as agremiações testam a apresentação in loco. O esquema operacional da Prefeitura carioca inclui “oito postos médicos, 220 ambulâncias e 34 mil equipamentos sanitários, entre banheiros químicos e mictórios, sendo 10% para pessoas com deficiência (PCDs)”.

Além do “megadesfile” do Bloco da Lexa, outros 19 cortejos desfilaram por toda a cidade neste domingo. Em Laranjeiras, na zona sul, o bloco infantil Miniseres do Mar animou foliões de todas as idades com marchinhas tradicionais e versões carnavalescas de cantigas infantis. Na zona norte, o Xodó da Piedade desfilou pelas ruas do bairro de mesmo nome, e a Banda Cultural do Jiló saiu pela Tijuca.

Sábado

No sábado, 4, foram outros 19 blocos. Entre os blocos mais tradicionais que se apresentaram no sábado estão o Spanta Neném e o Imprensa que Eu Gamo. O Spanta, que completa 20 anos de seu primeiro desfile, exibiu-se ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul, a partir do meio-dia – antes houve um desfile do Spantinha, a versão do bloco para crianças. O bloco prestou homenagem ao cantor e compositor Gonzaguinha (1945-1991).

A partir das 15 horas foi a vez de o Imprensa desfilar pelas ruas de Laranjeiras, também na zona sul. Criado em novembro de 1995 por jornalistas, o bloco se apresentou neste ano com o samba “Cercadinhos de Amor”, de Manu da Cuíca e Marina Íris, que faz um retrato divertido da política nacional, com menções ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes:

“Eu já nem sei / Como foi que eu cheguei até aqui / Depois de virar jacaré, olha aí / Me livrei do Jair / Agora é marcha soldado / De volta pro quartel / Leva a cloroquina / Com o voto de papel (…) / Me dá um beijo / Como o Lula deu na Janja (…) / Quero uma cerveja / Gelada na minha mão / Brilhando mais / Do que a careca do Xandão”.