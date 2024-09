80 unidades de conservação ambiental são fechadas por risco de incêndio em SP - O Liberal

A Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, anunciou neste domingo, 1º de setembro, o fechamento emergencial de 80 unidades de conservação na Região Metropolitana e interior do Estado.

A medida, que entra em vigor imediatamente e se estende até 12 de setembro, responde ao aumento do risco de incêndios florestais, ameaçando tanto visitantes quanto áreas protegidas.

Durante esse período, as equipes da Fundação Florestal estarão concentradas em ações preventivas, monitoramento territorial e combate a incêndios, além de prestar apoio às comunidades vizinhas.

Dentre os espaços afetados, parques estaduais como a Serra do Mar (núcleos Cunha e Santa Virginia), Jaraguá, Juquery e Mananciais Campos do Jordão.

O diretor executivo da Fundação, Rodrigo Levkovicz, ressaltou que a decisão é crucial para reduzir os impactos dos incêndios florestais, permitindo que os recursos e esforços sejam direcionados à preservação dos ecossistemas e à segurança de todos, incluindo as comunidades que dependem dessas áreas.

“As unidades de conservação estão integralmente focadas em ações preventivas de monitoramento e resposta rápida a possíveis focos de incêndio. Estamos reforçando nossos contratos, especialmente com bombeiros civis, e realocando equipes do litoral e do Vale do Ribeira para somar esforços durante esse período crítico”, afirmou Levkovicz.

Inmet emite alerta de tempo seco

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para ventos fortes de até 75 km/h no litoral paulista entre este domingo e a segunda-feira, 2. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também disparou alerta amarelo, de “potencial perigo” para a região, assim como para o litoral do Rio de Janeiro até Vitória, no Espírito Santo; o Rio Grande do Sul e parte do litoral nordestino, de Sergipe ao Ceará.

O alerta vermelho do Inmet para a região de Ribeirão Preto, em São Paulo, onde na semana houve fortes queimadas, fala em umidade relativa do ar abaixo de 12%” e “grande risco de incêndios florestais e à saúde (doenças pulmonares, dores de cabeça e etc)”.

Na capital paulista e demais regiões do Estado, o alerta para tempo seco é amarelo, de “perigo potencial”, com “umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% e baixo risco de incêndios florestais e à saúde”.

Segundo a Defesa Civil Estadual, a situação em relação aos focos de fogo está sob controle.

Veja a lista de unidades de conservação fechadas entre 1º e 12 de setembro:

Arie Leopoldo Magno Coutinho

EE Angatuba

EE Assis

EE Avaré

EE Bananal

EE Barreiro Rico

EE Bauru

EE Caetetus

EE Ibicatu

EE Itaberá

EE Itapeti

EE Itapeva

EE Itirapina

EE Jataí

EE Marília

EE Mata do Jacaré (São Carlos)

EE Mogi-Guaçu

EE Paranapanema

EE Paulo de Faria

EE Ribeirão Preto

EE Santa Bárbara

EE Santa Maria

EE Valinhos

EEX Araraquara

EEx Bauru

EEX Bento Quirino

EEX Buri

EEX Casa Branca

EEX Itapetininga

EEX Itapeva

EEX Itararé

EEX Itirapina

EEX Jaú

EEX Luiz Antônio

EEX Mogi Mirim

EEX Mogi-Guaçu

EEX Paraguaçu Paulista

EEX Santa Rita do Passa Quatro

EEx São José do Rio Preto

EEX São Simão

EEX Tupi

FE Assis

FE Guarulhos

FE Noroeste Paulista

FE Pederneiras

FE Santa Bárbara

FE Serra D’Água

Feena

Floresta de Angatuba

Floresta de Avaré I

Floresta de Avaré II

Floresta de Batatais

Floresta de Bebedouro

Floresta de Botucatu

Floresta de Cajuru

Floresta de Manduri

Floresta de Paranapanema

Floresta de Piraju

Mona Mantiqueira

Mona Pedra do Baú

Mona Pedra Grande

PE Aguapeí

PE Águas da Billings

PE Águas da Prata

PE ARA

PE Campos do Jordão

PE Furnas do Bom Jesus

PE Itaberaba

PE Itapetinga

PE Jaraguá

PE Juquery

PE Mananciais Campos do Jordão

PE Morro do Diabo

PE Porto Ferreira

PE Rio do Peixe

PE Serra do Mar – Núcleo Cunha

PE Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia

PE Vassununga

ReBio Mogi-Guaçu

RVS Aimorés