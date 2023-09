7 de Setembro: operário morre em acidente durante montagem de estrutura em Brasília

Um operário morreu e três ficaram feridos em um acidente que ocorreu na tarde desta quinta-feira, 31, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. As quatro vítimas trabalhavam na montagem de uma exposição, evento paralelo ao desfile em comemoração à proclamação da Independência do Brasil, no próximo dia 7, e caíram de aproximadamente 15 metros de altura.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo federal, os quatro operários trabalhavam para a empresa Palco Locação. O operário morto foi identificado como Genes Gomes Coelho. Os três feridos – Jessé Dionísio de Sousa, Jardelmo Nunes da Silva e Maxwell Meira da Silva – estão internados no Hospital de Base de Brasília. Ainda conforme a Secom, as causas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes.

“A Secom manifesta sentimentos de solidariedade aos trabalhadores e suas famílias, e fica à disposição para auxiliar no que for necessário”, diz a nota, por fim.

A reportagem tenta contato com a empresa Palco Locação e com a Polícia Civil do Distrito Federal, para obter mais informações sobre o acidente.

Temática

O governo federal anunciou na terça-feira, 29, que o desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios terá como slogan “Democracia, soberania e união”. O evento terá ainda quatro eixos temáticos: “Paz e Soberania”, “Ciência e Tecnologia”, “Saúde e Vacinação” e “Defesa da Amazônia”. A previsão de duração do desfile é de aproximadamente duas horas. A expectativa de público é de 30 mil pessoas.