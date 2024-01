459 mil imóveis permanecem sem energia elétrica depois de temporal no RS

A distribuidora RGE, do Grupo CPFL, informou que 459 mil imóveis permanecem sem energia elétrica em sua área de concessão, por causa do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul no fim da tarde desta terça-feira, 16. Os dados fazem parte do boletim mais recente da concessionária, que considera informações das 12h45.

A empresa atende 381 municípios gaúchos e 7,7 milhões de pessoas. Em nota, a RGE informou que, no pico do evento, na madrugada de terça para quarta-feira, 714 mil imóveis ficaram ser energia. Até o momento, 36% deles (255 mil) tiveram o serviço normalizado.

Ainda segundo a concessionária, as regiões mais afetadas são Central, Metropolitana, Vale do Taquari, Vale dos Sinos e Vale do Rio Pardo. A companhia afirmou que segue “totalmente mobilizada” e trabalha para restabelecer o fornecimento aos clientes ainda não atendidos “no menor prazo possível”, sem estimar um horário.

Por rede social, o governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou que existe a possibilidade de, no fim desta quarta-feira, ocorrer “uma repetição dos episódios da noite passada nessa região” e que há situação de alerta para temporais na Região Metropolitana, Vale do Caí, Campos de Cima da Serra e Litoral.

A RGE reforçou recomendação à população para que fique longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. “A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento”, completou.