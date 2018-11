30 quilos de cocaína são apreendidos no aeroporto de Guarulhos

A PF (Polícia Federal) prendeu, em ações distintas, sete pessoas com drogas e ouro escondidos nas bagagens no Aeroporto Internacional de São Paulo. As apreensões foram realizadas entre os dias 1 e 4 de novembro.

Na noite de quinta-feira (1), policiais federais identificaram, com o auxílio do aparelho de raio-x, substância orgânica oculta nas estruturas da mala pertencente a um passageiro, nacional da Colômbia, 64 anos de idade, que embarcaria com destino a Moscou, na Rússia. Na delegacia os peritos federais desmontaram a mala e encontraram mais de um quilo de cocaína distribuído em diversos tabletes. O homem foi preso em flagrante. Foto: Polícia Federal/Divulgação

Policiais federais e servidores da Receita Federal, que atuam com o auxílio de cães de faro, apreenderam, na sexta-feira (2/11) mais de 26 Kg de cocaína com 4 passageiros de um mesmo voo. Um brasileiro, de 43 anos de idade, levava quase três quilos de cocaína dentro do fundo falso de uma mochila. Ele pretendia desembarcar em Adis Ababa, na Etiópia. Dez latas, que deveriam conter pêssegos ou ameixas, ocultavam cinco quilos de cocaína. Elas foram encontradas na mala de uma brasileira, de 35 anos de idade, que tinha como destino o Congo.

Um nigeriano, de 33 anos de idade, que pretendia embarcar para seu país natal, foi preso com mais de doze quilos de cocaína ocultos dentro de toners de impressora. Também, na tentativa de iludir a fiscalização, outro nigeriano, que embarcaria com destino à Etiópia, foi preso com mais de seis quilos de cocaína ocultos dentro de 316 soquetes e 85 tomadas elétricas. Foto: Polícia Federal/Divulgação

Duas mulheres, nacionais de China, de 29 e 31 anos de idade, foram presas por policiais federais, pelo crime de usurpação de bens pertencentes à União, ao tentar embarcar com um quilo e meio de ouro sem as devidas autorizações legais. Ambas tinham como destino final a cidade de Fuzhou, na China.

Os presos serão encaminhados aos presídios estaduais onde permanecerão à disposição da justiça.

Com informações da assessoria de imprensa da Polícia Federal.