1º foguete impresso em 3D decola com sucesso, mas falha ao não atingir órbita

O primeiro foguete do mundo feito quase inteiramente de peças impressas em 3D não conseguiu chegar à órbita devido a uma “falha” três minutos após o lançamento bem sucedido nesta quarta-feira, 23. Não havia nada a bordo do voo de teste da Relativity Space, exceto a primeira impressão em metal 3D feita pela companhia há seis anos.

Terran 1, primeiro foguete construído com impressora 3D – Foto: Reprodução – Relativity

O foguete Terran 1 decolou da Estação Espacial de Força do Cabo Canaveral, na Flórida (EUA), e se separou como o planejado. Mas sofreu uma “anomalia” durante a segunda fase de separação ao dirigir-se para uma órbita terrestre baixa – o estágio superior pareceu queimar e depois se desligou, fazendo-o colidir com o Atlântico.

Embora não tenha conseguido chegar à órbita, o lançamento de quarta-feira, 23, provou que o foguete pode suportar os rigores da descolagem. “Os primeiros lançamentos são sempre emocionantes e o voo de hoje não foi exceção”, disse Arwa Tizani Kelly, comentarista de lançamento do Relativity Space após o lançamento de quarta-feira.

Foi a terceira tentativa de lançamento do que antes era um local de lançamento de mísseis. O Terran 1 chegou a meio segundo de detonação no início deste mês, com os motores do foguete se acendendo antes de se desligar abruptamente devido às temperaturas do propulsor. Uma segunda tentativa, ainda em março foi cancelada devido a outro problema com a pressão do combustível.

A maior parte do foguete de 33 metros, cerca de 85% de sua massa, incluindo seus motores, saíram das enormes impressoras 3D da empresa em Long Beach, Califórnia. É o maior objeto impresso em 3D já visto, fabricado com as maiores impressoras de metal 3D do mundo, de acordo com a empresa.

Terran 1 não transportou uma carga útil no seu primeiro voo, mas acabará por ser capaz de colocar até 1.250 kg em órbita terrestre baixa.

Fabricação em 60 dias

O objetivo da Relativity Space é a produção de um foguete 95% impresso em 3D. A Terran 1 tem motores que utilizam oxigênio líquido e gás natural líquido, “os propulsores do futuro”, capazes de eventualmente proporcionarem uma viagem a Marte.

A nave espacial da SpaceX e os foguetes Vulcan da United Launch Alliance utilizam o mesmo combustível.

A Relativity também está construindo um foguete maior, Terran R, capaz de colocar uma carga útil de 20 mil kg em órbita terrestre baixa. O primeiro lançamento de um Terran R, que foi concebido para ser totalmente reutilizável está previsto para 2024.

Um operador de satélite pode esperar anos antes de conseguir um lugar nos grandes foguetes do Arianespace ou SpaceX. A Relatity espera entrar no mercado em breve com os seus foguetes impressos em 3D.

A empresa explica que os seus foguetes impressos em 3D utilizam 100 vezes menos peças do que os foguetes tradicionais e podem ser fabricados a partir de matérias-primas em apenas 60 dias.

Fundada em 2015 por um par de jovens engenheiros aeroespaciais, a Relativity Space tem atraído a atenção de investidores e investidores de capital de risco. A empresa já assinou contratos de lançamento comercial no valor de cerca de US$ 1,65 milhões, principalmente para o Terran R, segundo o CEO Tim Ellis, um dos cofundadores. (Com agências internacionais).