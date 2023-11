Cotidiano 1ª fase da Fuvest: Medicina e Engenharia Aeronáutica têm as notas de corte mais altas; confira

A Fuvest, o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta quarta-feira, 29, as notas de corte da primeira fase. A maior nota de corte na ampla concorrência foi para os cursos de Medicina em São Paulo e em Ribeirão Preto: 79 pontos cada. Medicina em Bauru teve a terceira maior nota de corte: 77 pontos, seguido por Engenharia Aeronáutica em São Carlos, com 73 pontos, e Psicologia e Relações Internacionais em São Paulo, com 69 pontos cada. A lista completa está neste link .

A prova da Fuvest na primeira fase tinha 90 questões, e a maior nota foi de 88 pontos.

A menor nota de corte na ampla concorrência foi de 27 pontos, para os cursos de Gerontologia; Engenharia Florestal; Música; Biblioteconomia e Ciência da Informação; e Gestão Ambiental.

A primeira fase do vestibular da Fuvest foi aplicada no dia 19 de novembro para cerca de 110 mil inscritos. A lista de aprovados para a 2.ª fase e os locais de prova serão divulgados nesta sexta-feira, 1.º.

A segunda fase da Fuvest é dividida em dois dias de prova. No primeiro dia, serão cobradas 10 questões dissertativas de Português (gramática, interpretação de texto e literatura), além de uma redação dissertativa. Já no segundo dia de prova, são 12 questões dissertativas de disciplinas específicas, que têm relação com o curso escolhido pelo candidato.

Quem escolheu Engenharia, por exemplo, terá de responder sobre Matemática e Física. Já quem optou por Medicina, terá questões de Biologia e Química. Algumas carreiras, como Música, Artes Cênicas e Artes Visuais, têm ainda provas de habilidade específica. Elas serão realizadas entre 3 e 11 de janeiro de 2024.

De acordo com a Fuvest, Medicina em São Paulo é o curso mais concorrido da USP, com 117,7 candidatos por vaga, seguido pelo mesmo curso em Ribeirão Preto, onde a disputa é de 86,6, e em Bauru, com 78,2.

A USP disponibiliza cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e que estudaram em escola pública. Do total de vagas oferecidas, 50% são para ampla concorrência e os outros 50% reservados para estudantes que fizeram o ensino médio de forma integral em escolas públicas. Entre as vagas reservadas para os cotistas de escolas públicas, 37,5% são para os candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

Maiores notas de corte da 1ª fase da Fuvest

Medicina em São Paulo

Ampla Concorrência: 79

Candidatos de Escola Pública: 73

Candidatos de Escola Pública – Grupo PPI: 64

Medicina em Ribeirão Preto

Ampla Concorrência: 79

Candidatos de Escola Pública: 72

Candidatos de Escola Pública – Grupo PPI: 58

Medicina em Bauru

Ampla Concorrência: 77

Candidatos de Escola Pública: 72

Candidatos de Escola Pública – Grupo PPI: 63

Engenharia Aeronáutica em São Carlos

Ampla Concorrência: 73

Candidatos de Escola Pública: 59

Candidatos de Escola Pública – Grupo PPI: 38

Psicologia em São Paulo

Ampla Concorrência: 69

Candidatos de Escola Pública: 59

Candidatos de Escola Pública – Grupo PPI: 48

Relações Internacionais

Ampla Concorrência: 69

Candidatos de Escola Pública: 60

Candidatos de Escola Pública – Grupo PPI: 48

Psicologia em Ribeirão Preto

Ampla Concorrência: 66

Candidatos de Escola Pública: 56

Candidatos de Escola Pública – Grupo PPI: 41

Audiovisual

Ampla Concorrência: 66

Candidatos de Escola Pública: 59

Candidatos de Escola Pública – Grupo PPI: 48