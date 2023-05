10 perguntas e respostas sobre a vacina da gripe – e por que você deve se imunizar

Cerca de 40 mil postos de vacinação, espalhados em todos os municípios do Brasil, estão aptos para administrar o imunizante - Foto: Divulgação

Febre, espirros, nariz congestionado, cansaço e aquela sensação de ter sido atropelado por um caminhão. Conhecida popularmente como gripe, a infecção de alta transmissibilidade causada pelo vírus influenza já é uma velha conhecida da humanidade, uma vez que é uma das doenças mais antigas registradas na história e infecta 5% a 10% da população mundial todos os anos, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Com a chegada do inverno, os casos de doenças respiratórias costumam aumentar significativamente por conta da maior disseminação do vírus. É por isso que, desde o dia 10 de abril, o Ministério da Saúde declarou aberta a temporada anual de imunização contra a gripe com o objetivo de reduzir a carga viral circulante, prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença e evitar sobrecarga dos serviços de saúde.

Ainda em dúvida se você deve ou não se vacinar? Confira a nossa seleção de perguntas e respostas sobre o tema e organize a sua visita ao posto de saúde mais próximo da sua casa. A campanha termina no dia 31 de maio e a cobertura vacinal ainda está bem distante dos 90% – índice preconizado pelas autoridades em saúde.