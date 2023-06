7 dicas para quem deseja se reinventar na carreira

Especialista em comportamento humano, presidente e fundador do IBC preparou dicas para quem está pensando em mudar e carreira

Questionar se estamos felizes é importante tanto na vida pessoal como na carreira. Quando as respostas são negativas, é sinal de que precisamos nos reinventar. E na vida profissional, isso pode significar mudar de empresa, de especialidade, abrir um negócio ou mudar completamente de área de atuação.

Para quem está pensando em fazer uma mudança em sua carreira, José Roberto Marques, especialista em comportamento humano, presidente e fundador do IBC (Instituto Brasileiro de Coaching), separou sete dicas:

1. AVALIAR A SITUAÇÃO

Não é porque você teve uma experiência negativa que você deva largar de vez uma profissão. É importante avaliar a situação racionalmente. Pode ser que você resolva a insatisfação se simplesmente trocar de departamento ou empresa. Mas se perceber que a razão do seu incômodo é a atividade em si, talvez uma mudança seja necessária.

2. NÃO DESCONSIDERE A SUA EXPERIÊNCIA ATÉ AQUI

Um professor de inglês que trocou a sala de aula pela carreira de jornalista, por exemplo, pode se tornar um grande correspondente internacional devido ao seu conhecimento no idioma. Um psicólogo que decide trocar os consultórios pelos tribunais em uma carreira na advocacia pode ganhar com a mudança, afinal de contas, ele compreende muito bem o comportamento humano e pode desenvolver o seu senso de justiça por conta disso.

De toda experiência de vida podemos extrair grandes aprendizados. De uma empresa para outra e de uma carreira para outra, podemos carregar conosco os nossos aprendizados e utilizá-los em novos contextos. Sabedoria é algo que ninguém jamais vai nos tirar.

3. APRENDA A LIDAR COM O MEDO DO DESCONHECIDO

Tudo aquilo que é novo pode provocar medo, estado de alerta e ansiedade. E para saber se a mudança vai ser positiva ou não, só há um jeito de descobrir: tentando. Antes de decidir, reflita cautelosamente, pesando prós e contras. Se você definir que a mudança é a melhor saída, seja firme. Use o medo para preparar-se adequadamente, mas não para desistir.

4. CONVERSE COM QUEM TEM MAIS EXPERIÊNCIA

Se você está pensando em mudar de empresa, converse com alguém que esteja trabalhando nas empresas que despertam o seu interesse. Se você pensa em mudar de profissão, converse com quem já exerce essa profissão desejada há algum tempo. Se você deseja abandonar a vida de funcionário para abrir um negócio próprio, converse com algum empreendedor que também tenha passado por essa transformação.

Tire todas as suas dúvidas, peça conselhos e pergunte o que essas pessoas fizeram para chegarem aonde chegaram. Inspire-se nelas, mas siga o seu próprio caminho.

5. PLANEJE-SE FINANCEIRAMENTE

Sair de uma empresa para trabalhar em outra pode interromper um plano de carreira e proporcionar salários mais baixos. Trocar de área profissional, então, demanda novos cursos, novos treinamentos e um recomeço do zero, o que também vai causar perda financeira, já que você não vai chegar na carreira nova em cargo de diretor. Já se você deseja abrir uma empresa, aí é que precisa de muito planejamento financeiro, pois você precisará investir muito até obter o retorno, em um prazo difícil de precisar.

Por isso, antes de aventurar-se, construa uma reserva financeira de emergência ou tenha uma renda extra enquanto a transição não estiver completa. Talvez você tenha que adiar alguns planos para não se prejudicar nesse processo de transição. Seja planejado, disciplinado e consciente.

6. NUNCA PARE DE ESTUDAR

Quanto mais você estudar, ganhar experiência e desenvolver habilidades e competências, mais facilmente será capaz de ambientar-se às novidades e superar as adversidades. Além das competências técnicas específicas, foque também nas comportamentais — as famosas soft skills.

7. FAÇA NETWORKING

Fazer networking é conhecer novas pessoas e fortalecer a sua rede de contatos. Para ingressar em uma nova empresa ou área profissional, tudo fica mais fácil quando temos conhecidos nesses novos ambientes. O mesmo vale para iniciar-se no empreendedorismo: ter parceiros com experiência para dividir as responsabilidades pode ser muito importante e benéfico.