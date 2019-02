Fiscalizações do MTE ‘forçam’ contratação de 647 aprendizes

Nos últimos três anos, 647 menores aprendizes foram inseridos no mercado de trabalho da RPT (Região do Polo Têxtil) mediante ação do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), que fiscaliza empresas para identificar se elas cumprem a Lei de Aprendizagem. Entre os contratados, 42,6% foram em Americana, cidade que também teve o maior número de empresas inspecionadas.

Diferentemente do MTE, que realiza fiscalizações espontâneas, o MPT (Ministério Público do Trabalho) só atua mediante denúncias, que não passaram de cinco no mesmo período. O órgão, no entanto, trabalha em ações de conscientização com empresas da região para que elas regularizem a situação.

De acordo com dados fornecidos pelo MTE, 212 empresas foram fiscalizadas nas cinco cidades da RPT desde 2016. Dessas, 66 foram em Americana, com 276 menores contratados após a ação. No segundo lugar do ranking aparece Sumaré, com 212 empresas e 155 menores admitidos.

O levantamento não especifica se todas as empresas fiscalizadas não cumpriam a lei, que determina que empresas de médio a grande porte devem possuir uma porcentagem equivalente a 5% e 15% de jovens aprendizes em trabalho ou estágio. A contratação só é opcional para microempresas, empresas de pequeno porte, empresas cadastras no Simples Nacional e empresas sem fins lucrativos.

MPT aposta em trabalhos de conscientização

O MPT (Ministério Público do Trabalho) de Campinas, que atua na RPT, recebeu apenas cinco denúncias de descumprimento da Lei de Aprendizagem desde 2016: uma em Americana (2017), duas em Sumaré (2016) e duas em Hortolândia (denúncias de 2016 e 2018). Em Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste não houve denúncias.

Juntamente com o MPT, o TRT15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) realizou uma audiência coletiva no final em agosto de 2018 com cerca de 300 empresas da região para alertá-las sobre a obrigatoriedade do cumprimento da Lei da Aprendizagem. Segundo a procuradora do Trabalho e vice-coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, Luana Lima Duarte Vieira Leal, a fiscalização nessas empresas está em andamento.

“Do ponto de vista da fiscalização, a legislação trabalhista prevê multas administrativas específicas. (…) Se a empresa não cumpre esse compromisso que foi formalizado perante o MPT, ela arca com o pagamento da multa prevista nesse próprio procedimento por descumprimento”, explicou Luana.

A procuradora reforça que no caso das empresas que continuam descumprindo a lei mesmo após serem notificas, a multa pode ser elevada. Em alguns casos existe a possibilidade de indenização por danos morais coletivos.

“Isso mostra que a multa administrativa prevista pela fiscalização não é suficiente para romper essa resistência. Então o MPT atua junto à Justiça do Trabalho por uma multa mais elevada, para que tenha esse viés de desestimular a empresa a continuar descumprindo. Além disso é possível também pleitear uma indenização por dano moral coletivo, porque considerando que a aprendizagem é uma forma da empresa se desincumbir da sua função social, que a própria Constituição diz que ela deve cumprir, e ela de forma repetida se nega a fazer, ela está violando mandamento constitucional e valores sociais”, afirmou Luana.