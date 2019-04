Casos confirmados de dengue quase dobram no período de uma semana

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O número de casos confirmados de dengue em Americana aumentou 94% em uma semana. Segundo o boletim da Vigilância Epidemiológica emitido no dia 10 de abril, 272 pessoas tiveram a doença desde o início do ano. Até então, haviam sido confirmados 140 casos.

A Secretaria de Saúde adotou atualização semanal deste número às quartas-feiras.

A região que lidera no boletim mais atualizado é o Jardim América 2, com 43 casos. O bairro já aparecia em primeiro lugar na concentração de casos. Na sequência estão Antônio Zanaga (28), Nova Carioba (21) e Jardim São Domingos (16). De acordo com a prefeitura, o restante dos casos está espalhado em todas as regiões do município. Até o momento, Americana teve 1.239 notificações. Desses, 382 foram descartados e 585 aguardam resultados dos exames.

MORTE. A previsão da Secretaria de Saúde é que o exame que vai indicar se a morte do aposentado Milton Benedicto, de 69 anos, foi provocada por dengue, ficará pronto daqui 10 ou 15 dias.

Esse foi o primeiro caso suspeito de morte por dengue do ano na região. Benedicto morreu quarta-feira no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde estava internado.

O município colheu material biológico do homem e encaminhou ao Instituto Adolfo Lutz. Além de dengue, estão sendo investigados também febre amarela, febre maculosa e leptospirose. Benedicto morreu por febre hemorrágica “a esclarecer”, de acordo com a prefeitura.

Segundo a família, ele já havia recebido o diagnóstico de dengue no final de março, quando passou quatro dias internado no hospital. Recebeu alta, mas voltou a piorar e na última terça-feira procurou a unidade de saúde. O aposentado foi enterrado nesta quinta-feira, no Cemitério da Saudade.

A Prefeitura de Americana informou que foi realizado o bloqueio na Rua Amálio Lulu Benencase, onde Benedicto morava e diversos moradores relataram que contraíram dengue. “Foram visitados 27 imóveis e 19 foram nebulizados”, explicou o município nesta quinta-feira.