Campeã em 2016, Kerber bate sueca e vai à terceira rodada do US Open

A alemã Angelique Kerber teve muito trabalho, mas confirmou o favoritismo e avançou à terceira rodada do US Open nesta quinta-feira. Cabeça de chave número 4, a campeã do Grand Slam norte-americano em 2016 eliminou a sueca Johanna Larsson por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4.

Kerber precisou de 2h24min para bater a 82.ª colocada do ranking e seguir em busca de seu quarto troféu de Grand Slam. A alemã também luta para superar a péssima imagem deixada na edição do ano passado, quando defendia o título e acabou eliminada logo na estreia.

Diante de Larsson, Kerber precisou superar um dia bastante irregular no serviço para avançar. A número 4 do ranking chegou a ter o saque quebrado em seis oportunidades, inclusive quando tentava fechar o jogo no segundo set, mas respondeu aproveitando oito break points.

Com a vaga garantida, a alemã terá pela frente na terceira rodada outra cabeça de chave no US Open. Ela vai encarar a eslovaca Dominika Cibulkova, 29.ª favorita da competição, que eliminou nesta quinta a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/4.

Logo atrás de Kerber na lista de favoritas, a checa Petra Kvitova também confirmou esta condição e avançou à terceira rodada nesta quinta. Com bem mais facilidade que a alemã, ela encarou a chinesa Yafan Wang por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h47min de jogo.

Kvitova aproveitou cinco das sete oportunidades de quebra para eliminar a 90.ª colocada do ranking. Agora, ela vai encarar a 26.ª favorita do US Open, a bielo-russa Aryna Sabalenka, que passou nesta quinta pela russa Vera Zvonareva em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/6 (9/7).

Quem também não ficou atrás foi a francesa Caroline Garcia. Sexta cabeça de chave no US Open, ela eliminou nesta quinta a porto-riquenha Monica Puig por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 6/4. Na terceira rodada, vai encarar sua compatriota Kristina Mladenovic ou a espanhola Carla Suárez Navarro, 30.ª favorita do torneio.

Nas outras partidas já encerradas do dia na chave feminina, a japonesa Naomi Osaka, 20.ª cabeça de chave, atropelou a israelense Julia Glusko por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, e agora pega a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, que surpreendeu a russa Daria Kasatkina, 11.ª cabeça de chave, também em dois sets: 6/2 e 7/6 (7/3).