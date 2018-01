Zoo de São Paulo abre as portas de seus bastidores nas férias

Nele, as pessoas têm a possibilidade de conhecer o que normalmente não é possível durante as visitas, como a área de preparação da alimentação dos animais e parte da rotina de trabalho da equipe, responsável pelos cuidados de cada um dos indivíduos.

Se você quer ter a oportunidade de conhecer áreas restritas do parque, aproveite as férias de janeiro. O tour acontece todas as terças-feiras deste mês e é conduzido por uma equipe de educadores, com duração de uma hora e meia.

O Parque Zoológico de São Paulo é uma das atrações turísticas mais conhecidas e visitadas da capital paulista, mas mesmo as pessoas que já o visitaram mais de uma vez, não conhecem os bastidores do Zoo.

O tour se inicia às 10h e inclui uma visita rápida ao setor que abriga os filhotes de aves. Para participar, os visitantes devem retirar uma senha no “Zoo Móvel”, localizado na Alameda Principal – próximo da entrada do parque, a partir das 9h30. Foto: Paulo Gil / FPZSP

A visita guiada é limitada a 20 pessoas, de acordo com a ordem de chegada, o que possibilita conhecer as áreas restritas.

O maior do país

O Zoo da capital paulista é o maior do país, com mais de 3 mil animais. Ali estão representadas 102 espécies de mamíferos, 216 espécies de aves, 95 de répteis, 15 de anfíbios e 16 espécies de invertebrados. Foto: Paulo Gil / FPZSP

O parque está localizado no Bairro do Ipiranga, zona Sul de São Paulo, em uma área de 824 mil m² de Mata Atlântica original, que aloja as nascentes do histórico Riacho do Ipiranga. Desde a sua abertura em 1958, o Parque Zoológico de São Paulo já recebeu a visita de mais de 70 milhões de pessoas.

Serviço:

Expedição Especial Animal – Nos Bastidores do Zoo

Dias 09, 16, 23 e 30/01, às 10h

Ponto de Encontro no ZooMóvel

Alameda principal – próximo à entrada do parque

Número limitado de pessoas com retirada de senha, 30 minutos antes da atividade