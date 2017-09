Uma volta por Gramado

Gramado é encantadora e charmosa por natureza. Por suas ruas floridas, povo acolhedor e hospitaleiro, pelos detalhes de sua arquitetura europeia, sua ampla rede hoteleira e gastronômica, pelos seus eventos. O turismo é a principal fonte de renda do município, contribuindo com cerca de 90% de sua receita. É uma cidade marcada por muitas belezas, possuidora de riquezas naturais exuberantes, sendo o maior pólo turístico do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do Brasil. Um evento importante, e que atrai milhares de turistas, é o festival natalino conhecido como Natal Luz.

Praça das Mães

Localizada na Rótula dos Pinheiros, centro de Gramado, a Praça das Mães possui um carvalho-europeu simbolizando o respeito pela vida e pela história de Gramado. No local há um monumento aos primeiros habitantes de Gramado: os índios Caingangues. A estátua de uma mulher com seu filho no colo tem tamanho natural e representa a primeira mãe a viver no município.