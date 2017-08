Um passeio pelo País do tango

A Argentina é considerada um dos países mais bonitos do mundo. Com praias, neve e bela arquitetura, tem preço acessível para quem quer viajar para o Exterior. O turismo na Argentina tem como principais características a cultura na capital do País, a natureza no interior e ao sul.

Como a Argentina é muito “atraente”, graças às suas atrações naturais, ela é muito procurada por visitantes de vários outros estados. As cidades mais visitadas são Bariloche, Buenos Aires, Mendonza e Ushuaia.

Em Buenos Aires destacam-se as inúmeras livrarias, cafés e ambientes requintados. Shows de tango são um grande atrativo da cidade por se tratarem de um aspecto cultural importante do povo argentino. Diversas casas de espetáculos apresentam shows variados de dança e música e são muito procurados por quem faz turismo na cidade. País adentro, é notória a procura pela Cordilheira dos andes, o Noroeste argentino e as vinícolas à oeste, a Patagônia ao sul e as geleiras no extremo sul.