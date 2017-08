Turismo: Itararé, a terra que o rio escavou

Na língua indígena tupi, Itararé significa “a terra que o rio escavou”. É uma referência à ação das águas do leito subterrâneo do rio Itararé, que formou os grandes cânions e as formações rochosas que circundam a cidade e são responsáveis pela exuberância de sua vegetação.

Por essas características, a cidade é ideal para a prática do ecoturismo. As trilhas no meio da mata preservada e em caminhos íngremes levam a belas cascatas que desaguam em piscinas naturais.

A água dos rios também serviu para a formação de lindas esculturas nas formações rochosas e paredões, ideais para a prática de esportes como o trekking e rapel.