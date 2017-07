Turismo exclusivo para casais na Riviera Maya mexicana

Entre os diferenciais, o Desire Resort Riviera Maya oferece opções de gastronomia internacional para garantir a satisfação de todos sentidos, mas a animação não para por aí. A festa começa na piscina ao longo do dia, além da bela praia da Riviera Maya, e se estende pela noite, fervendo a pista de dança do clube.

Culinária de primeira linha, bebidas à vontade e toda a estrutura de conforto do resort levam os casais de volta a sua lua-de-mel. Com suítes espaçosas, muitas delas com piscina ou jacuzzi privativa, confortáveis e especialmente decoradas, o resort possui três restaurantes e três lounge bars.

Foto: Divulgação

Para uma experiência diferenciada aos casais, o Resort oferece atividades exclusivas e muito românticas. No Spa Desire é possível adquirir um pacote de massagem para casais com duração de 50 minutos, dando direito a Cabine Jacuzzi privada e 2 garrafas de espumante. Ainda é possível solicitar um jantar romântico ao ar livre e desfrutar da incrível gastronomia do hotel enquanto admira a praia de Riviera Maya sob as estrelas.

Em algumas áreas do hotel, como a piscina e a praia exclusiva, é possível praticar o nudismo com muita naturalidade e discrição, mais um elemento para reavivar a paixão do casal. Aos que procuram novas aventuras, aproveitar esse ambiente convidativo para relaxar e se divertir muito a dois é a própria ideia de férias perfeitas.

Cruzeiro exclusivo para casais

A novidade de 2017 é o Desire Cruise, cruzeiro que entre 26 de setembro e 3 de outubro levará casais do mundo todo para conhecer o incrível mar Adriático, enquanto a diversão fica por conta de especiais menus afrodisíacos, festas e jogos sensuais.

O Cruzeiro Marítimo sai de Veneza (Itália) e vai navegar pelo mar Adriático com escalas em Bolonha (Itália); Split, Dubrovnik e Zadar (Croácia); Koper (Eslovénia); retornando para Veneza. Com capacidade para 680 pessoas, o cruzeiro estará equipado com bares, restaurantes, casinos e muito mais.

O sucesso de vendas foi tamanho que a próxima edição marítima já está à venda: de Barcelona a Roma em abril de 2018.