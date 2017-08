Temporada de novidades em Orlando

Disney, Universal, Sea World e Legoland, entre outras atrações, fazem adultos voltarem à infância – e crianças mergulharem de cabeça no mundo da fantasia. Para isso, a tecnologia exerce papel fundamental, com experiências surpreendentemente reais.

Era uma vez um lugar onde todos podiam ser crianças – senão para sempre, ao menos por alguns dias. Uma espécie de Terra do Nunca chamada Orlando, onde se chegava não com pó de pirlimpimpim, mas de avião. Dá até para encontrar uma Sininho vagando na cidade norte-americana, meca dos parques de diversão.

Além disso, novos personagens chegam todos os anos aos parques, motivando seus visitantes a voltarem sempre (no ano passado, foram 63 milhões de turista com Canadá, Reino Unido e Brasil nas três primeiras colocações). E se tem uma coisa que a cidade sabe fazer muito bem é se reinventar.

Já na Disney, o Wishes, show de fogos de artifício que estava há 14 anos em cartaz no Magic Kingdom, deu lugar ao Happily Ever After. Os fogos continuam, agora combinados com projeções que emocionam mesmo o mais durão dos marmanjos. Nele, mais do que em qualquer outro espetáculo, você verá que sonhos se tornam realidade. Duvida? Olhe para o céu. Lá estará Sininho, voando. Foto: divulgação

No mundo de Avatar

No mundo de ‘Avatar’ Disney, Mickey, Cinderela e a própria Sininho acabam de ganhar novos vizinhos azuis, alienígenas, os na’vis. Sim, na’vis como aqueles da lua de Pandora que chegaram aos cinemas em 2009 no longa Avatar. Desde maio a terra criada pelo diretor James Cameron ganhou uma área inteira no Animal Kingdom, um dos quatro parques que compõem o complexo Disney.

Entrar em Pandora: o mundo de Avatar, a principal novidade da Disney em 2017 e maior expansão da história do Animal Kingdom, é mergulhar em cenários que vão além do filme que a inspirou. Explica-se: os fãs podem ver ali lugares e histórias que ainda vão surgir nos (prometidos) filmes que darão continuidade à saga dos na’vis.

Você não apenas se sente dentro do mundo alienígena, mas como um de seus habitantes. No incrível simulador de voo 3D, você será transformado em um na’vi para voar no dorso de uma das criaturas encantadas de Pandora, os banshees. Foto: divulgação

Vulcão aquático em Pandora

Na mesma semana em que a área de Pandora foi inaugurada na Disney, a Universal abriu seu primeiro parque aquático, o Volcano Bay. Ele chega para completar a experiência no complexo, ao lado do Universal Studios e do Islands of Adventure, que reúnem as atrações mais famosas do grupo (como as inspiradas em Harry Potter, King Kong e os minions de Meu Malvado Favorito).

E como não há atração em Orlando sem uma história por trás, o Volcano Bay também tem a sua. Trata-se de uma terra mítica, na qual o vulcão Krakatau (símbolo do parque) teria surgido das mãos do deus de mesmo nome. Para compor o ambiente, foram pinçadas experiências culturais de comunidades reais que habitam o Pacífico Sul.

Democrático, o parque tem atrativos para públicos com idades e perfis bem diferentes – os brinquedos, aliás, já são mais ou menos divididos de acordo com a radicalidade. E se você for adepto do frio na barriga, saiba que é nele que fica a primeira montanha-russa aquática de Orlando, a Krakatau Aqua Coaster. Foto: divulgação

Nova York na Flórida

Se uma novidade é boa, duas são ainda melhores. Além do parque aquático, a Universal inaugurou este ano uma nova atração no Universal Studios, com o apresentador Jimmy Fallon como anfitrião. Em Race Through New York, um simulador leva você às ruas da metrópole, numa corrida maluca ao lado do artista. Foto: divulgação

Realidade virtual

A tecnologia chegou também à montanha-russa Kraken, do Sea World. O parque, que tem a vida marinha como pano de fundo, alterou a ordem das coisas: em vez de criar mais um simulador de montanha-russa, decidiu incorporar o efeito da realidade virtual a uma montanha-russa de verdade, a Kraken.

A Kraken não é exatamente uma novidade, mas foi completamente reformulada para virar o mundo das montanhas-russas de ponta-cabeça, para além dos loopings. Desde o início do mês, o visitante recebe óculos de realidade virtual e fones de ouvido. Durante as descidas e subidas, o que se vê pela frente é o fundo do mar e suas criaturas arrepiantes – como o temido monstro marinho Kraken. Foto: divulgação

Ninjas coloridos

Enquanto isso, na Legoland Flórida, uma outra área foi aberta este ano, Ninjago. Nela, brinquedos incentivam o desenvolvimento da coordenação motora, do equilíbrio e da força – todas habilidades de um verdadeiro ninja.

O mais interessante é o simulador Ninjago The Ride, que coloca crianças e adultos em uma mesma missão: acertar com golpes no ar os alvos em 3D que vão surgindo.

Para ajudar o público a relaxar ou oferecer doses extras de encantamento, os espetáculos são renovados constantemente, seja para dar lugar a novas tecnologias, seja para mudar a maneira com que nos divertimos.

Shows

No SeaWorld, as polêmicas apresentações com orcas e golfinhos têm sido repensadas, cedendo lugar, pouco a pouco, a outros espetáculos. É o caso do show Pop, que diverte o público (apenas) com bolhas de sabão. Nas mãos de um malabarista de bolhas, elas assumem formas diferentes, ganham cores e fazem a plateia ficar boquiaberta.