Seis destinos de aventura para os feriados de 2018

Passados os agitos do Carnaval e com a Semana Santa batendo na porta, os brasileiros já estão se perguntando quando será o próximo feriado – e 2018 está cheio deles. Para aproveitar essas datas de uma forma diferente, o confira uma lista de seis destinos para quem deseja se aventurar.

O primeiro deles é o feriado do Dia do Trabalhador, que se estende de 28 de abril a 1 de maio, é ótimo para compensar todos aqueles dias de trabalho duro por meio de uma viagem fora do comum. A pedida para o período é o Deserto do Atacama. Localizado predominantemente no Chile, é considerado o deserto mais seco do mundo e tem cerca de 105 mil quilômetros quadrados. Foto: Edelman / Divulgação

Quem acha que no deserto só se encontram dunas de areia não imagina que no deserto mais árido do mundo é possível encontrar lagos a 4.000 metros de altitude, desertos de sal, uma incrível vida selvagem e um lago cheio de flamingos. Ao longo da região há alguns vilarejos, como San Pedro de Atacama, que oferecem ótimas estruturas de hospedagem – de albergues a hotéis all inclusive.

Para chegar ao Deserto do Atacama, o primeiro passo é pegar um voo até Santiago, no Chile. O segundo passo é pegar um voo direto de Santiago a Calama. Se você pretende se hospedar em San Pedro de Atacama, é recomendável contratar um transfer do Aeroporto de Calama até a cidade.

Corpus Christi na Amazônia

Como todo bom feriado de quatro dias, o Corpus Christi, entre 31 de maio e 3 de junho, pede uma viagem. A Amazônia é a aposta para o período. A maior floresta tropical do mundo possui cerca de

um milhão de espécies de animais e é perfeita para quem busca uma experiência com bastante natureza. Uma série de passeios, como trilhas na mata fechada, acampamentos na selva, cachoeiras e rios e observação de animais fazem parte do roteiro de aventura. Foto: Edelman / Divulgação

Cidades como Presidente Figueiredo e Novo Airã são ótimas para se fazer esportes em cachoeiras e corredeiras ou observar animais selvagens. Se você deseja uma experiência completa, se hospede em um hotel na selva – a maioria oferece diárias com refeições e passeios já inclusos. A porta de entrada da Floresta Amazônica é Manaus e a melhor forma de chegar é pegando um voo até a cidade.

Independência do Brasil – Jericoacoara

O feriado de Independência do Brasil, que acontece entre os dias 7 e 9 de setembro, é perfeito para se aproveitar o começo da primavera com sol e aventuras em Jericoacoara. A vila de pescadores, localizada a 300 km de Fortaleza, oferece opções de passeios para todos os gostos. Para quem curte surfe, as praias de Jericoacoara são ótimas para iniciantes. Já o kitesurf e windsurf são esportes muito populares na região. Foto: Edelman / Divulgação

Passeios de quadriciclos também fazem sucesso entre os turistas – uma corrida até a lagoa

do Cavalo Marinho não pode faltar no seu roteiro. Para fechar o dia, passar o fim de tarde no alto da Duna do Pôr do Sol, de 30 metros, é um espetáculo e tanto.

A vila oferece diversas opções de hospedagem em pousadas. Para se chegar a Jericoacoara é preciso pegar um voo até o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, e dirigir-se à vila através de um aluguel de carro.

Finados em Brotas

Para os três dias de Finados, entre 2 e 4 de novembro, Brotas é o destino ideal. A cidade está localizada no interior de São Paulo e é conhecida como capital do turismo de aventura. Entre as atrações do destino estão tirolesa, rapel, banana boat, stand up paddle e o rafting, principal atração de Brotas, em que botes percorrem cerca de 9 km e enfrentam corredeiras no Rio Jacaré-Pepira. Foto: Edelman / Divulgação

Para quem deseja um passeio mais tranquilo, mas sem perder a experiência de ter contato com a natureza, visitar as cachoeiras e piscinas naturais torna a viagem ainda mais gostosa. A região oferece diversas opções de hospedagem, entre pousadas e hotéis.

É possível chegar a Brotas pegando um voo ao Aeroporto de Campinas, e através de um aluguel de carros dirigir cerca de 140 quilômetros até a cidade.

Proclamação da República no Arquipélago de Los Roques

A Proclamação da República, entre 15 e 18 de novembro, é uma oportunidade para se aproveitar o melhor do verão no Arquipélago de Los Roques, na Venezuela. Quem acha que o destino é só para

quem deseja relaxar ainda não mergulhou no fundo do mar. As belas paisagens de praias desertas, que misturam os tons da areia com a água do mar, encantam o público, mas basta um simples mergulho com snorkel para entender por que a viagem vale a pena. Foto: Edelman / Divulgação

É possível contemplar diversas espécies de peixes, corais, estrelas-do-mar e até tubarões e golfinhos. Os ventos fortes também fazem da ilha um ótimo lugar para praticar kitesurf e windsurf. As melhores

opções de hospedagem em Los Roques estão na ilha de Gran Roque, onde se encontram grande parte dos moradores.

Não há voos diretos entre o Brasil e Los Roques, portanto a melhor forma de chegar é através de voos até Caracas e, de lá, pegar outro voo até o arquipélago.

Feriado da Consciência Negra na Chapada Diamantina

Os três dias do feriado da Consciência Negra, que acontece entre 18 e 20 de novembro – último feriado prolongado de 2018 –, são uma chance de terminar bem o ano na Chapada Diamantina. O destino reúne o que o ecoturismo oferece de melhor: um passeio na Cachoeira da Fumaça, uma visita à Gruta Azul ou trekking pelo Vale do Paty. Reconhecida como a capital turística da Chapada, Lençóis é a cidade ideal para se hospedar, com ótimos hotéis e restaurantes. A cidade está localizada a 400 km de Salvador. Foto: Edelman / Divulgação

Uma visita ao Morro do Pai Inácio para assistir ao pôr do sol é a mais tradicional atração pela Chapada Diamantina. Para a maioria dos passeios recomenda-se a companhia de um guia profissional e preparo para se impressionar com as maravilhosas paisagens.

Para chegar à Chapada Diamantina é preciso pegar um voo de Salvador para Lençóis (Aeroporto Coronel Horácio de Matos). Para quem gosta de viajar com mais liberdade, é possível alugar um carro e dirigir de Salvador para Lençóis. A viagem dura cerca de 5 horas.