Santo Antônio do Pinhal atrai casais em lua de mel

Santo Antônio do Pinhal, a cidade do Santo Casamenteiro, a 175 km de São Paulo, possui um clima romântico e oferece muita tranquilidade e aconchego para os recém-casados curtirem a lua de mel em meio à beleza das montanhas da Serra da Mantiqueira. Dá para conhecer cachoeiras, fazer diversas trilhas, visitar a charmosa estação de trem Eugênio Lefreve, visitar o mirante Nossa Senhora Auxiliadora e contemplar paisagens de tirar o fôlego. Foto: Divulgação

Mas uma das maiores atrações, sem dúvida, é o Pico Agudo. Com altitude aproximada de 1.700 metros, os casais podem vislumbrar uma paisagem única, com vista em 360º que permite contemplar as montanhas da Serra da Mantiqueira, do Sul de Minas e também do Vale do Paraíba.

LEIA TAMBÉM: Altinópolis: um museu a céu aberto

Se o casal for do tipo aventureiro, ainda podem fazer voo livre de paraglider ou asa delta. Para observar a cidade voando e celebrar o amor literalmente nas alturas, o casal pode contratar uma agência local: a aventura custa em média de R$ 300 a R$ 400, por pessoa.