Santa Catarina tem a maior capacidade de hospedagem

Santa Catarina é o estado brasileiro com maior capacidade de hospedagem, com 819 unidades habitacionais e 2.125 leitos por 100 mil habitantes. É o que mostra a Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) 2016, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, em convênio com o Ministério do Turismo.

O estudo retrata os principais aspectos da rede hoteleira do Brasil. “Anualmente Santa Catarina registra aumento no movimento turístico, o que gera novas demandas e impulsiona as atividades ligadas ao setor, como é caso da hospedagem. A pesquisa é uma ferramenta importante para avaliarmos o cenário atual e planejar o futuro”, comenta o secretário de estado de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan. Foto: Governo de Santa Catarina / Divulgação

De acordo com o levantamento, o Estado conta com 1.782 estabelecimentos (5,7% do total), 56,5 mil unidades habitacionais (5,6%) e 146,8 mil leitos (6,1%). Quanto ao tipo de estabelecimentos, 44,8% são hotéis, 36,9% são pousadas, 9,5% são motéis e 8,8% são outros tipos, como albergues e pensões.