Roteiros paradisíacos para visitar

As altas temperaturas combinam com bebida gelada, roupa de banho, mar e piscina. E quem disse que as melhores praias estão fora do Brasil? A ViajaNet, agência de viagens on-line, elegeu cinco verdadeiros pedacinhos do céu em terras tupiniquins. Confira:

Fernando de Noronha é um arquipélago brasileiro no estado de Pernambuco, formado por 21 belíssimas ilhas. Se escolheu embarcar para lá é bom ir com bastante tempo para conhecer os inúmeros segredos que o local guarda, como o Mirante dos Golfinhos, as trilhas, os passeios de barco e os pontos para mergulho livre. Foto: Divulgação

Praia do Rosa (SC)

Localizada no município de Imbituba, é considerada uma das 30 baías mais bonitas do mundo e leva esse nome em homenagem a um de seus primeiros moradores: o pescador Dorvalino Manoel da Rosa. Apesar das ondas agitadas, é um excelente destino para aqueles que buscam paz e tranquilidade. Não deixe de visitar os “costões” da direita e da esquerda, onde é possível relaxar à beira-mar.

Praia do Aventureiro (RJ)

Bem ao centro de Ilha Grande está a Praia do Aventureiro, uma opção para aqueles que realmente querem se desligar do mundo moderno, já que não existem hotéis – apenas 18 campings – a energia é à base de geradores e não há sinal de telefone e internet. Mas todo esse esforço vale a pena, já que a vila abriga apenas 100 pescadores bastante hospitaleiros.

Jericoacoara (CE)

O local conta com algumas das praias mais bonitas do mundo e com água cristalina. Mesmo estando entre as mais famosas, o ritmo é sempre tranquilo e familiar, com redes que se espalham na beira do mar. Para quem gosta de aventura, pode colocar o destino entre os queridinhos, já que o acesso se dá apenas para carros com tração 4×4.

Praia dos Castelhanos (SP)

Com dois quilômetros de extensão, essa costa marinha fica em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Também não é nada fácil chegar até a área: são 22 quilômetros de trilha que devem ser feitos com carros 4×4 – é possível pagar pelo transporte (cerca de R$ 70 por pessoa). Vale a pena separar algum dia para visitar a Cachoeira do Gato e o Mirante do Pirata.

Fonte: www.viajanet.com.br