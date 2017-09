Rio lança postos computadorizados para atender turistas

O governo do Rio de Janeiro prevê, até o final do ano, a inauguração de mais oito postos totalmente revitalizados e computadorizados em locais como o Boulevard Olímpico, Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca, Largo do Machado, Rodoviária e nos aeroportos Santos Dumont e Galeão.

A ideia dos novos postos é trazer o conceito de turismo inteligente com conforto e eficiência, uma vez que a tecnologia será usada para auxiliar os turistas a melhor se locomoverem e tirarem dúvidas sobre a cidade. Mapas e guias também serão fornecidos a quem procurar as unidades que funcionarão todos os dias das 8h às 18h (no caso da Urca) e 8h às 19h (em Copacabana). Foto: Alexandre Macieira / Divulgação

Os últimos três deverão ser inaugurados até o fim de outubro e os demais, até o fim de novembro, com o intuito de atender o aumento do fluxo de turistas na alta temporada na cidade.

Investimentos

Com a modernização, o Rio de Janeiro contará, até o final deste ano, com 15 postos revitalizados para melhor atender os turistas. Eles são responsáveis por realizar 200 atendimentos por dia e gerar empregos a 60 profissionais. O custo de manutenção anual previsto pela Riotur, empresa de turismo no Rio de Janeiro, para manter os postos é de R$ 150 a R$ 200 mil por unidade.

Além dos centros de atendimento do Rio, outros postos também foram implantados em diversas cidades do país. Foram 281 contratos firmados pelo Ministério do Turismo, o que representa um repasse de mais de R$ 98 milhões. Só o Estado do Rio de Janeiro recebeu R$ 3,7 milhões em contratos que contemplam a construção, revitalização ou reforma dos centros e atividades relacionadas a informação do turista.