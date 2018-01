Rio de Janeiro: lindo de janeiro a janeiro

A diversidade cultural e a riqueza da história do Brasil junto a um dos horizontes mais estonteantes do mundo se encontram na cidade do Rio de Janeiro. Pesquisas recentes do Ministério do Turismo comprovaram que as belezas da capital fluminense permeiam o imaginário dos turistas e não é à toa que 95% dos visitantes deixam o Rio com gostinho de quero mais..

O lazer no Rio de Janeiro é democrático, agrada a todos os gostos e tem opção de janeiro a janeiro. Desde as belíssimas praias passando pelas animadas rodas de samba gratuitas nas praças da cidade até os pontos turísticos ou as festas mais badaladas. Basta escolher o estilo que agrada e o que cabe no bolso para ter diversão garantida.

Foto: Portal da Copa / Divulgação

O MTur esteve na “Cidade Maravilhosa” como também é conhecida e elencou os passeios imperdíveis que não podem ficar de fora da lista de quem vai ao Rio (veja o vídeo abaixo). O material faz parte da campanha Rio de Janeiro a Janeiro para movimentar a economia e gerar emprego no estado fluminense por meio do turismo. Veja mais aqui.