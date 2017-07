Refúgio ecológico proporciona turismo sensorial

Pertinho do centro histórico de Pirenópolis (GO), ao pé da Serra dos Pireneus, uma chácara foi aberta à visitação turística com o propósito de educar e propiciar contato direto com a natureza, inclusive para pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes e com deficiência visual. O refúgio ecológico, que passou por adaptações para promover acessibilidade e turismo sensorial, é a extensão rural de uma das poucas pousadas da cidade onde o visitante com deficiência tem autonomia para se deslocar e desfrutar dos serviços oferecidos.

Localizada às margens do rio das Almas, que corta o município, o local ainda preserva as marcas da intensa atividade mineral na região entre os séculos VIII e XIX. Como marca da extração de pedras ornamentais, atividade econômica que gradativamente vem sendo substituída pelo turismo, o proprietário mantém, aberta à visitação, uma pedreira desativada. O turista caminha por trilhas sinuosas, entre paredes de pedras construídas pelos escravos, fazendo o mesmo percurso dos garimpeiros que exploravam o ouro abrindo valas e escavando a terra. Foto: Divulgação/refúgio/Avalon

Boa parte do labirinto de 900 metros pode ser feito por cadeirantes, idosos e demais pessoas com mobilidade reduzida. Se o visitante se cansar, basta aproveitar as redes, balanços e gangorras espalhados pelas árvores e continuar apreciando a exuberante paisagem do Cerrado. Os caminhos também levam à espaços destinados a reflexão, isoladamente ou em grupo, e que permitem o contato com a energia dos cristais na natureza, outra riqueza da região.