Portugal: Ilha da Madeira ao ar livre

Entre as principais atrações, é possível observar a impressionante Floresta Laurissilva. Reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade, é exclusiva da Macaronésia e conta com árvores de grande porte e densa vegetação subtropical, formando paisagens cheias de cor e movimento.



















+ 1

Resumir Galeria

Toda essa beleza precisa ser apreciada de perto. Para isso, o ideal é usar os diversos canais de irrigação, conhecidos como ‘levadas’, para uma caminhada ou um passeio a pé com a família. Construídos no século XV, são utilizados para transportar grandes quantidades de água desde a região norte para o sul e possuem mais de dois mil quilômetros de extensão, com diferentes níveis de dificuldade, chegando a 1.861 metros de altura nas áreas de montanhas.

A Ilha da Madeira também é considerada o santuário do canyoning, que explora cânions e cachoeiras ao longo de um rio utilizando técnicas de rapel, nado e outras modalidades. São inúmeros percursos rodeados pelos verdejantes panoramas, como o Ribeiro Frio. Há opções para outros esportes radicais, como mountain bike, escalada ou até mesmo parapente, que garante uma deslumbrante vista do alto.

LEIA TAMBÉM: Brasília: os 57 anos da capital de todos os brasileiros

Foto: Turismo da Madeira (3).JPG

Para que seus visitantes vejam o que o destino tem de mais incrível, o lugar possui mirantes em diferentes pontos. Localizado na pequena cidade de Câmara dos Lobos, Cabo Girão é um dos mais visitados e não é por menos: sua parede rochosa é a mais alta da Europa, com 580 metros debruçados sobre o oceano. Toda essa grandiosidade é visível desde o mirante com piso transparente, nomeada skywalk.

O clima ameno é perfeito para aproveitar ainda as atividades nos balneários. Porto Moniz é um pequeno paraíso com piscinas formadas a partir de rochas vulcânicas, onde o mar entra naturalmente. Já Porto Santo, a outra ilha habitada, conta com nove quilômetros de praias de areias douradas e águas cristalinas e calmas, o que possibilita a prática de mergulho, stand up paddle, canoagem e observação de cetáceos, como golfinhos e baleias. Já as melhores ondas da Europa se encontram nas praias de Jardim do Mar, Fajã da Areia, em São Vicente, ou de Porto da Cruz. Foto: Turismo da Madeira (5)

Já em áreas urbanas, o destino é conhecido pelos jardins e parques, que são cuidadosamente tratados e mostram sua grande diversidade de flores, plantas e árvores, mescladas aos ares cosmopolitas e que comprovam que na Ilha da Madeira a primavera dura o ano inteiro.

Sobre a Ilha da Madeira

Considerado o melhor destino insular do mundo, a Ilha da Madeira é um pequeno paraíso português situado em meio à imensidão do Oceano Atlântico.

De origem vulcânica, sua localização privilegiada proporciona clima ameno e mar com temperatura agradável o ano inteiro, além de impressionantes cenários de montanhas, vales e penhascos, todos cobertos pela exuberante vegetação Laurissilva, nomeada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Foto: Turismo da Madeira (4)

O arquipélago é formado por um conjunto de ilhas, sendo as principais e únicas habitadas Madeira e Porto Santo. Há excelentes opções em balneários, monumentos históricos e ótimos hotéis e restaurantes, onde se pode provar a deliciosa gastronomia e os premiados vinhos madeirenses. Para mais informações, acesse www.madeiraallyear.com.