Poços de Caldas e o poder das águas

Poços de Caldas sempre atraiu turistas por causa dos poderes de suas águas. O Imperador Dom Pedro II e a Imperatriz Dona Tereza Cristina foram os primeiros visitantes ilustres. Pelos salões do Palace Cassino e do Palace Hotel já passaram grandes nomes como Silvio Caldas, Carmem Miranda, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Rui Barbosa, Santos Dumont, Olavo Bilac e o Presidente Juscelino Kubitschek.

Até hoje, uma das maiores atrações do hotel é sua piscina térmica, construída num suntuoso salão sustentado por colunas de mármore de carrara. A cidade ainda oferece muitos outros atrativos, como o turismo ecológico, cultural, de aventura e esportes radicais. Foto: Divulgação

Uma de suas atrações naturais é a Serra de São Domingos, com 1.686 m de altitude. Além do contado com a natureza, o local oferece passeio de teleférico, visita ao Cristo Redentor (com 16m de altura) e, para quem gosta de emoção, uma pista para salto de asa-delta.