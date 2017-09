Piquete tem história e natureza

Localizada entre as serras da Mantiqueira e do Mar, a pequena cidade de Piquete tem cerca de 14 mil habitantes e está localizada a 217 quilômetros da capital, na Região Noroeste do Estado de São Paulo. Entre as atrações locais está a proximidade com o Pico dos Marins, o segundo maior do Estado de São Paulo, com 2.420 metros.

O melhor período para visitar o Pico dos Marins é entre maio e setembro. Uma de suas trilhas leva de 7 a 8 horas para ser percorrida, mas a maior delas é a que faz o trecho de Marins-Itaguaré, cujo percurso completo é de três dias, com altitudes médias de 2 mil metros. Vencer tais distâncias é um desafio para poucas pessoas, que terão o privilégio de avistar as belas paisagens naturais do Vale do Paraíba, do sul de Minas Gerais e das serras paulistas da Bocaina, Quebra Cangalha e Serra Fina.

LEIA TAMBÉM: Incêndio destrói casarão tombado do século 18 em Iguape

Foto: Ken Chu / Expressão Studio

Outras atrações da cidade são as cachoeiras. A Cachoeira da Andorinha, com 30 metros de altura, duas quedas d´água e 1,5 metro de profundidade, foi batizada a partir de uma gruta que serve de abrigo para andorinhas. A Cachoeira Jaracatiá é a maior cachoeira da Serra da Mantiqueira, com mais de 200 metros de altura e mais de uma dezena de cascatas e piscinas naturais.