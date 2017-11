Passeios para ficar 5 dias na capital da Alemanha

Uma das principais cidades da Europa, Berlim atrai viajantes do mundo todo pelo seu baixo custo em passagens aéreas e hospedagem em seus quase 800 hotéis espalhados pela capital. Há atrações que agradam qualquer tipo de turista: clássicos, alternativos, históricos, culturais e gastronômicos. Fazer um roteiro no Hemisfério Norte nunca é fácil, mas as dicas vão ajudar a aproveitar sua viagem com mais tranquilidade.

Planeje o roteiro em Berlim com antecedência e aproveite da melhor maneira uma das cidades mais iluminadas do mundo. Um roteiro de cinco dias pode parecer pouco, mas não é. A cidade tem muitos pontos turísticos perto uns dos outros, o que permite visitar vários no mesmo dia. Listamos cinco dicas dos principais destaques da região para você curtir.

Foto: Divulgação

1º dia: clássico

Primeiro ponto a ser visitado em seu roteiro é o principal símbolo da capital. Construído em 1791 em comemoração das vitórias prussianas, o Portão consiste em uma estrutura imponente com padrões artísticos gregos que delimitava Berlim quando ainda era uma cidade pequena do século 18. A construção fica na Pariser Platz, no bairro central Mitte, ao lado de diversas embaixadas e comércio. Visite também outros pontos como o Palácio de Charlottenburg e a Catedral de Berlim, próximos ao Portão.