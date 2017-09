Passaporte Turístico destaca destinos paranaenses

“Esse trabalho será ampliado de forma a atingir as demais regiões o mais breve possível”, assegurou o Presidente da Paraná Turismo, Jacó Gimenes. Cada livreto estimula os turistas a conhecerem de forma prioritária as atrações e locais das 14 regiões.

O primeiro livreto de bolso, lançado durante o 2º Salão de Turismo dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, no último dia 25, apresenta, além dos atrativos locais, as belezas de Castro, Carambeí, Palmeira e Tibagi, nos Campos Gerais. Outras 15 cidades, divididas em três regiões turísticas (Terra dos Pinheirais, Vales do Iguaçu e Corredores das Águas) também são contempladas na publicação. Foto: Hirano / Divulgação

O Paraná oferece uma grande variedade de atrativos para os turistas que desejam conhecer o estado. Para auxiliar o viajante na escolha de destinos, a Paranatur acaba de lançar um Passaporte Turístico com informações sobre os principais destinos do estado. No total, 14 regiões turísticas paranaenses serão abordadas em quatro guias de bolso.

Além das dicas de destino, os passaportes trazem informações sobre as distâncias, produtos turísticos, principais eventos e contatos das prefeituras ou secretarias de turismo. São dicas que promovem o turismo interno e divulgam os destinos por região. As regiões, por sua vez, priorizam os municípios indutores do turismo regional, dando visibilidade para cidades que concentrem atrativos históricos, culturais, naturais, de aventura e gastronomia.

O lançamento da vitrine de regionalização do turismo do Paraná reuniu, em Ponta Grossa, os representantes de 11 municípios paranaenses categorizados como “A” e “B” no Mapa do Turismo Brasileiro, ferramenta que orienta as políticas pública do MTur. As duas categorias levam em consideração os municípios mais bem estruturados em atrativos, infraestrutura e serviços para atender o turista. A categorização dos municípios turísticos vai até a letra “E”.

Campos Gerais

A região é definida pelo Passaporte Turístico como fortemente influenciada pelo fluxo de tropeiros do século XVIII e a acolhida de colônias de imigrantes europeus em cenários naturais de magia e beleza.

São destaques na região o Parque Geológico de Vila Velha, o Buraco do Padre e o Mosteiro da Ressurreição, em Ponta Grossa; O Cânion Guartelá, em Tibagí; o Parque Histórico da Colônia Holandesa, em Carambeí; a Colônia Alemã de Witmarsum, em Palmeira; e Centro Cultural da Imigração Holandesa – Moinho, em Castro.