Passagens baratas fazem de agosto o mês para viagens nacionais

A economia pode ser sentida tanto no comparativo com agosto de 2016 quanto com julho de 2017, mês de férias escolares. Capitais como Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo são as principais apostas do turismo doméstico.

O Sudeste está no topo das buscas, e Belo Horizonte encabeça a lista dos maiores descontos. É possível conhecer a capital mineira em agosto pagando a metade do valor médio do ano passado. Por meio da ferramenta QuandoViajar, do ViajaNet, o turista encontra passagens aéreas em promoção por R$ 240 partindo de São Paulo. A ida é no dia 25 de agosto com retorno no dia 29 do mesmo mês. Já a média do ano passado era de R$ 478, 49% a mais do que em 2017.

São Paulo e Rio de Janeiro também são apostas econômicas. A economia é de 52% e 38%, respectivamente, segundo o site. Para a metrópole paulista, a média de valor para agosto de 2016 era de R$ 502. Só de julho para agosto deste ano, os preços diminuem 47%, com passagens aéreas baratas a R$ 240 partindo de Belo Horizonte no dia 19 e voltando no dia 22 de agosto.

TURISMO NACIONAL

A recente alta do dólar e as dificuldades na emissão de passaportes fizeram com que muitos brasileiros optassem pelo turismo dentro do país. Segundo a sondagem feita pelo MTur em 2017, quase 80% dos brasileiros que pretendem viajar de junho a dezembro devem escolher destinos nacionais. A melhora na infraestrutura local garante boas opções para viajar, com aprovação até mesmo dos turistas internacionais. Ainda segundo o MTur em pesquisa divulgada em julho de 2017, o índice de aprovação dos visitantes estrangeiros foi de 95%. Foram considerados itens de estrutura, serviços, hospitalidade, gastronomia, aeroportos e até sinalização. Ao todo foram entrevistados mais de 37 mil turistas.