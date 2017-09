Partiu mochilar pelo Brasil?

Uma mochila nas costas e o Brasil inteiro para desbravar. O famoso “mochilão” é uma excelente opção para quem deseja fazer uma viagem barata e despojada. Mesmo sendo mais comum entre os turistas mais jovens e aventureiros, a experiência pode ser bem vivida entre todas as faixas etárias, permitindo troca de culturas com outros viajantes.

Como toda viagem, o mochileiro precisa se preparar e o Viaje Legal, do Ministério do Turismo, dá dicas para garantir uma viagem segura, sem dor de cabeça. Ainda não decidiu o destino? Para te ajudar, a Agência de Notícias do Turismo indica os roteiros preferidos dos mochileiros, segundo pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Albergues da Juventude (FBAJ). São locais com opções de turismo de aventura (com esportes radicais, natureza, acampamentos e ecologia) e também atrativos históricos. Que tal dar uma conferida?

Foto: Federação Brasileira de Albergues da Juventude (FBAJ)

Os principais roteiros são Bonito (MS), Foz do Iguaçu (PR), Natal (RN), Florianópolis (SC), Salvador (BA), Gramado (RS) e Rio de Janeiro (RJ). Mas cada mochileiro pode incluir o destino que quiser na própria lista, como fez Ramon Abraão, 21, e Ana Karini, 22. Os dois amigos já viajaram mais de 20 vezes juntos e estão de malas, ou melhor, de mochilas prontas, para conhecer 11 cidades do litoral nordestino, em janeiro de 2018, começando por Salvador e finalizando em Fortaleza. “A gente queria um destino com sol e praia, então eu decidi ir olhando no mapa e escolhendo as cidades pelas quais passaremos”, explica Ramon.