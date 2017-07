Parques temáticos são opção de lazer para as férias

Hot Beach (SP) – A novidade de parque com águas termais está em Olímpia. Inaugurado mês passado, o Hot Beach traz ao visitante piscinas aquecidas e uma simulação de águas com ondas, areias e coqueiros. No local há um rio onde os turistas aproveitam para descer as correntezas numa boia. Não há necessidade de buscar estadia fora do parque, pois os resorts dentro dele oferecem spa, massagens, saunas, academia e espaço kids.

A escolha do roteiro depende da preferência de cada família, mas os indecisos podem contar com a Agência de Notícias do Turismo, que traçou uma lista com parques de várias partes do país. Fique à vontade para escolher o seu favorito!

A pausa nas atividades escolares é um ótimo momento para conhecer e se divertir nos parques temáticos espalhados pelo Brasil. Seja na montanha-russa ou toboágua, o que não faltam são opções para a criançada. Mas além de proporcionar lembranças inesquecíveis, os 650 parques brasileiros são responsáveis por contratar 30 mil pessoas, de acordo com Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil (Adibra), e faturar cerca de US$ 2 bilhões por ano, aquecendo a economia nos locais onde estão instalados.

Parque Terra Mágica Florybal (RS) – Em Canela está o parque que proporciona aos visitantes uma experiência mágica. Duendes, monstros, centauros e gigantes, personagens comuns nas histórias infantis, ganham vida por meio de grandes bonecos e brinquedos. Em outra área do parque, dinossauros, índios e felinos atraem os turistas. A programação inclui ainda: peças de teatro, cinema 7D e até uma visita à mini fazenda de cacau dentro do parque.

Beto Carrero World (SC) – Localizado na cidade de Penha, o Beto Carrero World oferece mais de 100 atrações de diversão e adrenalina que divertem turistas de todas as idades. Considerado o mais completo parque da América Latina, o local tem shows, zoológico, brinquedos temáticos de animações internacionais e uma queima de fogos que encanta quem visita o parque. Tanto que acaba de ser eleito pelo site Tripadvisor, pelo quarto ano seguido, o melhor parque temático da América do Sul e o sétimo do mundo. Os mais aventureiros podem se divertir na montanha-russa FireWhip, ou passeios em teleférico.

LEIA TAMBÉM: Parque Estadual Serrado Mar terá programação especial em julho

Mirabilândia (PE) – Se você mora ou vai visitar o Nordeste, aproveite para levar as crianças no terceiro maior parque do país em quantidade de atrações: 29. Ele está Olinda desde 2002 e atende um público de todas as idades. Mas os brinquedos de terror e radicais são os mais procurados por adolescentes e adultos. Além delas, o parque tem brinquedos voltados para a família toda e, claro, atrações específicas para as crianças.

Beach Park (CE) – Junte praia, sol e parque de diversão. O destino será Aquiraz, onde fica o Beach Park. A estrutura do lugar oferece entretenimento ao estilo tropical para os amantes de adrenalina ou para aqueles que querem relaxar. Os brinquedos são divididos em “família”, “moderados” e “radicais” e o visitante pode escolher uma das 18 atrações nas piscinas ou aproveitar a praia, aproveitando os serviços especiais oferecidos. A estrutura do local é completa e proporciona também restaurante e estadia.

Hot Park (GO) – No cerrado não tem praia, mas tem água quentinha. Dentro do Hot Park, em Rio Quente, as nascentes são aquecidas pela natureza e marcam temperatura de 37,5ºC o ano todo. Além de atrações nas piscinas, o visitante pode participar da ecopesca, fazer tirolesa, escalada ou dar um mergulho em águas cristalinas em um lago com 9 mil m². Para as crianças, o HotBum, com oito toboáguas, é o item que vai deixar as férias muito mais legais.

Wet’n’Wild (SP) – Prepare o traje de banho! Seguindo a linha da diversão molhada está o parque Wet’n’Wild, em Itupeva. O local tem capacidade para receber 12 mil visitantes por dia e oferece 25 atrações aquáticas. Por lá, o turista pode praticar um rally aquático (tobogã com altura de um prédio de seis andares) ou o FunLake, para poder andar de pedalinho e caiaque. Quer mais aventura? Experimente o Vortex e desça 24 metros dentro de uma boia. Arvorismo e tirolesa também estão inclusos nas diversões.