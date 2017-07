Parque do Ibitipoca: 44 anos em alto estilo!

Localizado em Lima Duarte (MG), o Parque Estadual do Ibitipoca completou 44 anos e o que não faltam são motivos para comemorar. Somente em 2016, o distrito de Conceição do Ibitipoca, a 3 km da entrada do parque, recebeu 75 mil visitantes. Os cariocas representam 50% dos turistas do parque. A outra metade é dividida entre os demais estados, sendo São Paulo e Minas Gerais grandes emissores de turistas, os visitantes internacionais também já descobriram o local.

A maioria dos atrativos naturais da região que atrai visitantes de todo o Brasil e do mundo está dentro da área de conservação de 1.488 hectares no alto da Serra do Ibitipoca, uma extensão da Serra da Mantiqueira. O clima ameno atrai visitantes o ano inteiro. O limite diário é de 300 turistas nos dias úteis e até 800 nos fins de semana e feriados. Além dos hotéis e pousadas do entorno, é permitido acampar dentro do parque em áreas com infraestrutura de restaurante, lanchonete e banheiros. Foto: Leonardo Costa / Divulgação

As principais atrações do parque são as grutas, montanhas e cachoeiras. Escolha um dos roteiros e prepare-se para longas caminhadas, vistas deslumbrantes e banhos refrescantes de cachoeira. O roteiro mais longo é o da Janela do Céu com percurso total de 16 Km. Ao longo da trilha, os turistas encontram o Cruzeiro, Gruta da Cruz, Pico do Ibitipoca, Gruta dos Três Arcos, Gruta dos Fugitivos, Gruta dos Moreiras, Cachoeirinha, Janela do Céu – que dá nome à rota – e Rio Vermelho.