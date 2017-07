Parque da NASA comemora 50 anos no dia 1º de agosto

Separamos as novidades do verão americano para os que vão visitar o Complexo, que em setembro de 2017 inaugura um novo e completo centro educacional para jovens de todo o mundo. Confira:

Em 1 de Agosto de 2017 o Centro de Visitantes do Centro Espacial Kennedy celebra 50 anos compartilhando a história da NASA e da conquista do espaço sideral. Para comemorar, os turistas estão convidados a dividirem suas melhores memórias nas redes sociais, utilizando a hashtag #KSCVC50. Os melhores registros serão publicados no dia da comemoração.

A década de 1960 levou o homem ao espaço e trouxe o programa espacial dos Estados Unidos para o foco de interesse do público. Assim foi criado o centro de visitantes da NASA, que começou com uma visita guiado por Porto Canaveral e se consolidou com a construção de um centro de informações permanente aos visitantes. Em 1967, ano de sua abertura, o Complexo já somava 2,9 milhões de turistas, tendo alcançado hoje mais de 1 bilhão de visitantes, em uma média que ultrapassa 1 milhão por ano.

Foto: Nasa / Divulgação

Lockheed Martin Mars Experience Bus

O primeiro veículo de realidade virtual do mundo está no complexo de visitantes do Kennedy Space Center como mais uma atração do Summer of Mars. O Lockheed Martin Mars Experience Bus reproduz visualmente uma área de aproximadamente 500m2 do terreno de Marte. Pelas janelas do veículo o turista observa os rovers, veículos de exploração, já circulando pelo terreno e visualiza uma maquete de como seria o primeiro acampamento humano base no Planeta Vermelho

A tecnologia de videogame que leva os turistas por uma jornada virtual esteve em uma turnê nacional com 33 paradas em 12 cidades americanas, e chega ao Kennedy Space Center já tendo hospedado mais de 35 mil animados turistas. O Mars Experience Bus é parte do programa Generation Beyond, uma iniciativa educativa da empresa Lockheed Martin para aproximar a exploração espacial e a educação espacial dos futuros astronautas.

Piezoeletricidade

Um conjunto de sete azulejos foi posicionado na praça de entrada do complexo de visitantes do Kennedy Space Center e está dando o que falar! Quando uma pessoa fica parada em uma das placas, as luzes se acendem: significa que o corpo está produzindo energia! Foto: Nasa / Divulgação

O motivo é que esses azulejos não são comuns, foram desenvolvidos a partir da tecnologia da “piezoeletricidade”, semelhante às balanças de peso: a pressão sobre determinada superfície gera energia! Além de estarem aprendendo sobre energia renovável, os visitantes se sentem parte dos avanços científicos e, através da diversão, sentem vontade de apoiar os desenvolvimentos para pensar nas alternativas de fontes de recursos para o planeta.

Cosmic Quest

Estamos chamando a próxima geração de exploradores do espaço! A única experiência de jogo com base em missões reais da NASA, Cosmic Quest é uma experiência de live-action interativa, criada pela Creative Kingdoms, envolve e inspira jovens conhecidos como “estagiários” em uma série de aventuras espaciais com base STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), enquanto ensinam sobre os esforços científicos das atuais e futuras explorações da NASA. Trainees pode imaginar seu caminho para Marte em uma cápsula simulada, com a missão de criar um habitat no planeta para proteger os astronautas de um pó venenoso e radioativo, ou montar uma equipe de lançamento de um foguete e muitas atrações emocionantes da NASA.

Relógio de Contagem Regressiva

Ele assistiu o lançamento da Apollo 12 para a Lua, os 135 lançamentos do Programa Espacial Americano e diversas sondas planetárias. Agora, o relógio de contagem lança oficialmente os visitantes em experiências espaciais autênticos no Kennedy Space Center Visitor Complex. O relógio, anteriormente localizada no Centro Espacial Kennedy Press da NASA, é agora um dispositivo elétrico na entrada para o Complexo de Visitantes, em contagem regressiva para o lançamento dos foguetes. É considerado um dos relógios mais assistidos do mundo. Foto: Nasa / Divulgação

Voe com um Astronauta

O Fly With An Astronaut é um tour exclusivo para pequenos grupos, guiado por um veterano da NASA. A experiência de meio dia leva os visitantes pelo Kennedy Space Center Visitor Complex, guiados por astronautas como Jon McBride, Winston Scott, Bruce Melnick, Wendy Lawrence e o brasileiro Marcos Pontes, e eles vão compartilhando suas experiências pessoais pelo caminho.

O tour inclui visita na exibição do Space Shuttle Atlantis® (Ônibus Espacial Atlantis) uma incrível experiência com a simulação de um lançamento espacial e uma foto individual com um astronauta. Uma visita guiada com parada para fotos panorâmicas e almoço no Launch Complex 39 Observation Gantry também está incluído. Antes da partida, os hóspedes receberão sua foto autografada pelo astronauta.

Eyes on the Universe – telescópios espaciais da NASA

Os visitantes podem viajar através do tempo e espaço para os confins do universo em “Eyes on the Universe: telescópios espaciais da NASA, o mais novo filme 3D do Kennedy Space Center Visitor Complex.

Durante a apresentação ao vivo, os visitantes vão retornar a 13,4 bilhões de anos atrás através do Telescópio Espacial Hubble e procurar as origens da vida. Serão guiados para descobrir o que ainda está por vir na exploração espacial, como o Telescópio James Webb da NASA, construído por Northrop Grumman. “Eyes on the Universe” foi pensado para inspirar perguntas sobre o que ainda será revelado nesta nova era da astronomia.

A Beautiful Planet, filme em IMAX® 3D

Um Belo Planeta 3D oferece ao público um retrato impressionante da Terra como nunca antes visto – a partir do espaço. O mais recente filme elaborado em cooperação com a NASA, apresenta uma perspectiva única do nosso magnífico planeta e os efeitos que teve a humanidade sobre ele ao longo do tempo. O documentário 3D de tirar o fôlego foi capturado por astronautas a partir do espaço e é narrado pela atriz vencedora do Academy Award®, Jennifer Lawrence.

Heroes & Legends e o Astronaut Hall of Fame®

Recém inaugurada atração do Complexo, o Heroes & Legends traz à tona histórias apaixonantes de astronautas pioneiros na América. Os visitantes podem embarcar em uma viagem inspiradora que começa com uma exposição imersiva, concebida para provocar reflexão e discussão sobre como a sociedade define heróis. Em seguida, por meio de tecnologia de ponta, elementos interativos e envolventes exposições, os visitantes são apresentados aos heróis do programa espacial da NASA: os pioneiros que trabalharam juntos para fazer a exploração do espaço possível.

Sobre o Complexo de Visitantes do Kennedy Space Center

Mais interativo do que um museu, mais inspirador do que um centro científico e mais autêntico e educativo do que um parque temático, o Kennedy Space Center Visitor Complex oferece uma mistura de simuladores emocionantes, atrações de tirar o fôlego, passeios por trás das cenas, exposições interativas, a oportunidade de assistir ao lançamento de um foguete muito mais. Um destino de férias como nenhum outro lugar na Terra, Kennedy Space Center Visitor Complex traz à tona a história épica do programa espacial dos EUA. O Centro oferece um dia inteiro de surpresas e emoção para toda a família.