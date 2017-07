Para viajar sem preocupações com o dólar

As férias de inverno chegaram e a movimentação recente do dólar, com as cotações embicando para cima, assustou quem vai aproveitar o período de alta temporada, de verão pleno, no Hemisfério Norte, como nos Estados Unidos e na Europa, e ainda não tem a moeda americana para a viagem. Como as estações, os custos de viagem para o turista costumam variar de acordo com a época do ano. Eles tendem a sair mais em conta na baixa e mais salgados na alta temporada. Para quem viaja ao exterior, porém, a principal preocupação está relacionada ao aumento de custos pela variação do dólar.

Especialistas do setor orientam que, para não passar por sustos como os provocados pelo pinote recente da moeda americana, o mais indicado é programar a viagem com antecedência. Faz parte desse planejamento a compra de dólar, que deve ser feita aos poucos.

A estratégia de compra miúda possibilita a formação de um estoque de moeda aproveitando os momentos de baixa, sem atropelos, em que a média final de preços tende a ficar bem abaixo do pico das cotações. Uma forma de viajar com segurança e maior controle de gastos é levar moeda estrangeira carregada no cartão pré-pago. Nesse cartão, como no cartão de crédito, o turista paga 6,38% de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), mas a vantagem é que a cotação usada é a do momento de compra da moeda, no processo de carga ou de recarga, e não a vigente no dia de fechamento da fatura, para quem usa o cartão de crédito para pagar as despesas no exterior.