Os 165 anos de Teresina, capital do Piauí

A Ponte Metálica; as Igrejas de Nossa Senhora do Amparo (padroeira), Nossa Senhora das Dores (catedral), e de São Benedito (dos escravos); além dos museus do Piauí (antiga sede do governo), de História Natural, e de Arte Sacra fazem parte do roteiro turístico.

Entre os atrativos turísticos mais visitados está o Parque Ambiental do Encontro das Águas, onde os rios Parnaíba e Poti se unem em direção ao Atlântico. No local, a Ponte Estaiada oferece um mirante de 95 metros de altura e vista panorâmica. O visitante ainda encontra o monumento Cabeça de Cuia, personagem do folclore local.

Situada na divisa do Piauí com o Maranhão, no encontro dos rios Parnaíba e Poti, Teresina foi fundada em 16 de agosto de 1852 em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. Ela teria mediado, junto a Dom Pedro, o projeto de mudança da capital – de Oeiras para a nova sede. Planejada em forma de um tabuleiro de xadrez, Teresina é um polo avançado de saúde e educação do interior do Nordeste e completa, nesta quarta-feira (16), 165 anos.

O Bumba-Meu-Boi, na época dos festejos juninos, e o Reisado, durante o ciclo natalino, são as maiores expressões do folclore local. Já o Corso de Teresina atrai uma multidão para o desfile de carnaval.

O artesanato de fibras e madeira é bastante expressivo pela criatividade dos artesãos e riqueza de detalhes das peças. A cerâmica propicia peças decorativas e utilitárias como vasos, filtros e potes. No bairro Poti Velho, os artesãos preservam a arte de tornear peças em argila retirada do rio. É nesse cenário de cultura e tradição que o corte de um bolo de 165 quilos vai marcar o aniversário da cidade

A gastronomia local conta até com o Festival Gastronômico Cabritos & Cordeiros, especializado em pratos de caprinos e ovinos.

Os mais servidos nos mercados e feiras livres são a buchada de bode e o cabrito assado. Também se destacam os peixes de água doce, a carne de sol com macaxeira, a paçoca (carne pilada com farinha), o baião de dois (feijão e arroz temperados e cozidos juntos), o arroz à Maria Isabel (com carne seca), a galinha à cabidela (preparada com o molho do sangue da galinha), o capote (galinha d´Angola) e o sarapatel (cozido de miúdos de porco). Todos traduzem o gosto local pela pimenta de cheiro, coentro e cheiro verde. A Cajuína é uma bebida não alcoólica típica do Piauí e consumida em todos os bares e restaurantes de Teresina.

Teresina é a porta de entrada para alguns dos destinos turísticos brasileiros mais fascinantes. O Delta do Parnaíba é um deles. A unidade de conservação é formada por cinco canais que desaguam no oceano na divisa com o Maranhão. São dezenas de ilhas, dunas e manguezais que formam um complexo ecossistema de natureza exuberante. O Delta integra a Rota das Emoções juntamente com os Lençóis Maranhenses (MA) e Jericoacoara (CE).

A Serra da Capivara é outro destino de natureza e ecoturismo que preserva a caatinga e centenas de sítios arqueológicos. Um tesouro de pinturas rupestres e beleza cênica que guarda os vestígios mais antigos da presença humana na América do Sul.