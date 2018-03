O outono e suas belas paisagens

Na última terça-feira (20) chegou o outono, período climático que remete a cenários de pinturas e serve de inspiração para filmes românticos. Apesar de ser conhecida como a “estação das folhas secas”, no Brasil a época não apresenta características específicas que se apliquem igualmente em todos os lugares, o que faz com que ela amplie as possibilidades de curtir um clima diferenciado em cada região.

O outono vem logo após o verão (quente e úmido) e só termina no meio do ano, em 21 de junho, dando espaço para o inverno (frio e seco). Até lá, sua beleza estará enfeitando os destinos brasileiros. De maneira geral, é a estação das noites mais longas, do aumento de ventos, da redução gradativa de temperaturas e da diminuição da umidade do ar. Foto: Embratur

Cabe ao turista escolher como quer aproveitar o momento: no Sudeste e Centro-Oeste é esperado período de seca, enquanto que Norte, Nordeste e Sul receberão mais chuvas e tempestades. Confira cinco deles que são tendência durante a estação:

Gramado (RS): O clima frio – e com cara de Europa – da cidade já é um atrativo e tanto para quem é fã do casaquinho e do chocolate quente, mas é no outono que Gramado fica ainda mais bonita e esbanja charme com suas ruas repletas de árvores ganhando uma coloração avermelhada. Juntando esse cenário com as delícias oferecidas no município, como o café colonial, o turista terá a sensação de estar em um clássico filme romântico.

Campos do Jordão (SP): Seguindo a mesma linha do romance e friozinho, Campos do Jordão também faz bonito quando o assunto é charme. As folhas das árvores vão criar um verdadeiro “tapete natural” nas ruas e o turista poderá caminhar entre elas. A mudança das cores na natureza, que passam do verde para o amarelo e vermelho, é mais um dos motivos que fazem com que a cidade seja apaixonante no outono. Comer fondue e tomar um vinho em frente a lareira são outros detalhes que trazem para o município o título de tendência da estação. Foto: Embratur

Poços de Caldas (MG): Mais charme para o turista que busca aproveitar o outono em meio a uma paisagem bucólica. Com temperaturas amenas, Poços de Caldas torna-se destino na estação e oferece ao visitante uma mistura de atrativos históricos com o verde da natureza. Que tal experimentar um passeio de teleférico para ver a cidade de cima? Ou tomar um delicioso – e quentinho – banho nas águas termais? Um passeio a pé no Recanto Japonês, com construções e vegetação típicas do país asiático, e a visita ao Parque Municipal Antônio Moliani estão inclusas no tour de outono.

Pantanal (MT e MS): Para quem busca fugir do clima frio mas quer encontrar características únicas da estação pode preparar as malas para visitar o Pantanal. É durante o período seco de outono que a diversidade de animais existente na região está mais evidente, pois eles se aproximam dos rios para beber água. Esse é o momento que o visitante consegue observar de perto onças, crocodilos e jacarés, por exemplo. A fauna da região, que é uma das mais exuberantes do mundo, também fica mais à vista e oportuniza uma experiência de imersão, com passeios de canoa e caminhada na floresta.

Jalapão (TO): Belezas naturais, ainda, no Parque Estadual do Jalapão. É no outono que o local encara o período de seca e traz um clima mais ameno, com temperaturas entre 13º e 20º, facilitando a visita aos locais turísticos. A época é propícia para a prática de trilhas – que incluem uma vista da vegetação verdinha -, navegação em rios e banho de cachoeiras, além da delícia que é estar nas famosas dunas de areias do estado