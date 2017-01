‘Novos dinossauros’ movimentam férias jurássicas em São Paulo

Os dinossauros, animais pré-históricos que habitaram a Terra há milhares de anos, ainda despertam curiosidade e são alvos de estudos. Prova disso é o cinema que vez ou outra se dedica ao tema lotando salas em exibições pelos quatro cantos do mundo.

O assunto repercute e mexe com o imaginário de crianças e adultos. E para apresentar um pouco dessa realidade e despertar sensações e vivências em torno do tema, o Parque Zoológico de São Paulo abriga a exposição “O Mundo dos Dinossauros”, considerada a mais interativa mostra desses animais pré-históricos no Brasil, em uma área isolada dentro do próprio Zoo. Foto: Fernando Battistetti / Divulgação

São cerca de 25 animais robotizados, em tamanho real, que se movem, soltam grunhidos e supostamente respiram, como se ainda estivessem vivos.

Os dinossauros expostos são tão idênticos aos animais que habitaram a Terra que a sensação dos visitantes é de estar mergulhando no passado e vendo de perto os gigantes pré-históricos. Graças à tecnologia, é possível vivenciar por alguns momentos a rotina dos dinos, algumas réplicas chegam a medir oito metros de altura e 25 metros de comprimento. Há ainda réplicas de fósseis. Foto: Fernando Battistetti / Divulgação

A exposição, sempre de olho em novidades para o público, colocou à mostra recentemente duas novas peças, um Tiranossauro Rex que sai de uma vasta e densa vegetação de forma totalmente inusitada, com seus dentes enormes e afiados, e um Dilophossauro com cerca de dois metros.

Este último é uma espécie de dinossauro afamada no primeiro filme da série Jurassic Park, na clássica cena em que o personagem de Wayne Knight (Dennis Nedry) era atacado, após um acidente, enquanto tentava fugir da ilha Nublar. O Dilophossauro cospe nele seu veneno.

No Zoológico de São Paulo a visita à pré-história começa em uma área isolada dos outros animais, dando a quem optar por fazer o passeio jurássico uma sensação ainda mais próxima da atmosfera jurássica. Há também cinema em quatro dimensões para os visitantes.

Esses animais da era Mesozoica ocupam um espaço de 3 mil m2 em meio à natureza viva, como a que eles habitavam há 65 milhões de anos, quando foram extintos. Tiranossauro Rex, Pterodátilos, Mamenquissauro e outros estão posicionados no mesmo local onde, por conta da preservação ambiental, vivem diversas espécies da era atual, a Cenozoica.

Dinossauros robotizados e animais de vida livre, como tucanos, pica-paus, sabiás, tatus, macacos bugios, bichos-preguiça e lagartos teiús podem ser vistos no mesmo espaço. A exposição O Mundo dos Dinossauros ainda não tem data para terminar. Foto: Fernando Battistetti / Divulgação

Sobre os dinos

Pesquisas revelam que os dinossauros habitaram a Terra há 220 milhões de anos. No Brasil, há vestígios deles no Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, Paraíba, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, mas a partir de agora eles estarão na capital paulista, em uma experiência totalmente real e interativa, inédita no país, usando parte de uma floresta natural, não mais representada.

Zoológico de São Paulo

A Fundação Parque Zoológico de São Paulo foi inaugurada em 1958. Possui uma área de 900 mil m2 e um acervo de aproximadamente três mil animais, entre espécies exóticas e nativas, muitas delas ameaçadas de extinção.

Está inserida no PEFI (Parque Estadual das Fontes do Ipiranga), um dos mais significativos remanescentes de Mata Atlântica presente em área urbana do país. O PEFI tem 526,38 hectares e está localizado no bairro da Água Funda, distrito do Ipiranga, em São Paulo.

Serviço

Local: Parque Zoológico de São Paulo – Av. Miguel Stefano, 4.241 – Água Funda – São Paulo – SP

Horários: segunda-feira a domingo, das 9h às 17h, com fechamento das bilheterias O Mundo dos Dinossauros, às 16h45; Bilheteria Zootur, no Jabaquara, tem fechamento às 15 horas e as bilheterias do Zoológico permanecem abertas até às 16h30, mas vendem ingressos até às 16 horas).

Informações: (11) 5073-0811

Sites: www.zoologico.com.br e www.d32.com.br Foto: Fernando Battistetti / Divulgação

Quanto custa o ingresso da exposição:

Bilhete-combo (Zoo + O Mundo dos Dinossauros) para adultos ou crianças acima de 12 anos: R$ 45

Bilhete-combo (Zoo + O Mundo dos Dinossauros) para crianças de 6 a 12 anos, estudantes com documento de identificação estudantil, professores da rede pública e idosos com mais de 60 anos: R$ 16

Bilhete-combo + transporte, na bilheteria do Jabaquara,R$50,50 para adultos ou crianças acima de 12 anos ou R$21,50 para crianças de 6 a 12 anos, estudantes com documento de identificação estudantil, professores da rede pública. Idosos com mais de 60 anos tem isenção no transporte e pagam R$ 16

Não há opção de visitação apenas à exposição, sendo necessário adquirir também o tíquete de entrada para o Zoológico de São Paulo.