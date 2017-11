Luzes acessas: já é Natal em Gramado

Repleta de restaurantes, a Rua Coberta é um dos pontos mais famosos de Gramado e, no Natal, vira palco para shows variados, como a Árvore Cantante, Orquestra de Violões de Gramado e Orquestra Sinfônica de Gramado. O espaço com cadeiras não é grande, então chegue cedo se quiser sentar.

Com uma programação reformulada desde 2015, quando o diretor artístico Edson Erdmann foi chamado para dar outra cara ao Natal Luz (natalluzdegramado.com.br), a festa de Gramado traz como novidade neste ano o show Reencontros de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier.

Oficialmente, faltam 35 dias para o Natal. Mas, em Gramado, as luzes já foram acesas, as árvores estão decoradas e até Papai Noel desembarcou por lá. Este ano, o Natal Luz chega à sua 32.ª edição, com atrações cada vez mais elaboradas e espetáculos que, só em 2016, atraíram 2 milhões de pessoas. As festas seguem até 14 de janeiro. Na vizinha Canela, a apenas 7 quilômetros de distância, não é diferente: ali, o Sonho de Natal completa 30 anos em 2017 e, como presente, todas as apresentações serão gratuitas.

Programe-se também para assistir ao diário Show de Acendimento, em frente ao Palácio dos Festivais, quando personagens mágicos, o Papai Noel e o público são capazes de iluminar Gramado inteira.

Para ver o bom velhinho de perto, aliás, visite a Vila de Natal, na Praça das Etnias, e confira os horários da Parada de Natal, que percorre a Avenida Borges Lagoa sempre às sextas-feiras e aos fins de semana. Apesar das inúmeras atrações gratuitas, se planeje para ver ao menos um dos três espetáculos pagos. Este ano, a novidade é o Reencontros de Natal (desde R$ 140), que chega para substituir o antigo Eu Sou Maria no Lago Joaquina Rita Bier. É fácil se identificar com a temática: depois da saída de casa na juventude, o Natal é o momento em que todos se reúnem novamente. A produção é embalada por músicas clássicas de Natal, para a plateia cantar junto.

LEIA TAMBÉM: 5 dicas para viajar para o exterior com filhos pequenos

Foto: Divulgação

Já o Natal pelo Mundo (desde R$ 130) volta aos palcos do ExpoGramado com o mesmo tema de 2016: as diferentes celebrações natalinas pelo mundo, apresentados pela garota Sofia e seus amigos da Fantástica Fábrica de Natal. Também na ExpoGramado, o tradicional Grande Desfile de Natal (desde R$ 140) leva o público este ano a uma imersão nas emoções por meio de alegorias que representam o amor, a esperança, a fé, a surpresa e a alegria. Há acrobatas, bailarinos, patinadores, atores, música contagiante e efeitos especiais que não deixarão ninguém ficar parado.

A novidade deste ano em Gramado são os terminais de venda de ingressos na Rua Coberta – quatro máquinas funcionam entre 11h e 21h todos os dias. Mas, assim como as compras feitas no site, há taxa de conveniência de R$ 15. Para escapar dela, vá até a bilheteria da ExpoGramado, aberta diariamente. Há três tipos de ingressos: arquibancada (R$ 140), arquibancada premium (R$ 185) e tapete vermelho (de R$ 260 a R$ 300). Este último inclui bebidas e oferece lugares cobertos – chuvas são comuns nesta época, por isso consulte a previsão do tempo antes de escolher o ingresso.