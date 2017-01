Litoral norte de SP vira referência em conservação

Localizados no litoral norte de São Paulo, os Parque Estaduais Ilha Anchieta e Ilhabela receberam o título de Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Além de manter a conservação do meio ambiente, eles são também centros de divulgação de ideias, conceitos, programas, projetos e podem fornecer publicações para ajudar na pesquisa pública.

“Este título é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido para a conservação efetiva do parque e também da Mata Atlântica nesses 40 anos do Parque Ilhabela”, destacou a gestora Joana Fava Cardoso Alves. Foto: Divulgação

Lá, os visitantes, parceiros e conselheiros podem ter informações sobre a importância da conservação do Bioma Mata Atlântica, bem como fazer parte de uma rede nacional que trabalha em prol da conservação da Mata Atlântica.

Com o reconhecimento das sedes dos Parques Estaduais de Ilhabela e Ilha Anchieta, Clayton Lino, presidente do Conselho Nacional da RBMA, explica que o litoral norte de São Paulo passa a incorporar os ‘Roteiros da Biosfera’, com excelentes exemplos de ações efetivas no campo da sustentabilidade.

Reconhecimento

Além dos Parques Estaduais Ilha Anchieta e Ilhabela, o Projeto TAMAR Ubatuba-SP também recebeu a certificação de Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O título foi anunciado durante a 26ª Reunião do Conselho Nacional-RBMA, e entregue no último dia 13 de janeiro, em cerimônia realizada no espaço cultural do Projeto.