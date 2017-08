Ilhas Cayman: um destino completo

A Ilha abriga a capital das Ilhas Cayman, George Town, e fica a apenas uma hora de voo de Miami, com opções de voos diretos para Nova York e diversos destinos nos Estados Unidos, país do qual compartilha estrutura turística similar na praticidade, organização e segurança, com a vantagem de ter a beleza exótica e experiências naturais exclusivas do Caribe e não exigir visto para passaportes brasileiros.

Hotéis de redes internacionais, villas, locadoras de carros, restaurantes – do fastfood ao estrela Michelin – e diversos atrativos dentro e fora d’água, fazem de Grand Cayman um dos destinos mais completos do Caribe.

Seven Mile Beach, é a principal praia de Grand Cayman onde estão instalados os hotéis das bandeiras internacionais Marriott, Westin, Ritz-Carlton e Kimpton. A cerca de 700 metros dali está um dos princpais pontos de mergulho de Grand Cayman, Kittiwake, um navio de resgate amaricano naufragado em 2011 para criar recifes de corais que pode ser visto com snorkel.

Do outro lado da ilha fica Stingray City, parada obrigatória de mergulhadores e turistas, esse é o passeio mais famoso do destino e oferece ao visitante a oportunidade única de nadar com cerca de 20 arraiais em seu habitat natural, seja em grupo ou em barcos privativos da Cayman Luxury Charters, com experiências gastronômicas a bordo. Foto: Renato Oliveira-Links World Group (9)

Em terra firme, as cavernas de Cayman Crystal Caves é um passeio suave para conhecer as formações milenares que abrigam lagos e vida selvagem, há também o centro histórico Pedro St. James, o jardim botânico Queen Elizabeth II, museus, galerias de artes e o Cayman Turtle Center, um importante centro de estudos e conservação de tartarugas com visitas guiadas e recifes para a prática de snorkel.

Gastronomia Requintada

A gastronomia é um dos destaques das Ilhas Cayman, tanto que o Chef internacional Éric Ripert escolheu o destino para abrir o Blue, seu restaurante estrela Michelin, e organizar o festival gastronômico Cayman Cookout, que reune nomes como Anthony Bourdain e José Andrés para uma semana de apresentações e degustações no hotel Ritz-Carlton, sempre em janeiro.

As Ilhas Cayman têm mais de 200 restaurantes, com opções para todos os gostos, além de visitas guiadas em destilarias para aprender sobre a produção do rum, considerada a bebida do Caribe. Foto: Renato Oliveira-Links World Group (12)

Ir e Vir

Táxis e carros alugados costumam ser a melhor opção para explorar a ilha, lembrando que a mão da via é inglesa pois trata-se de um território britânico. A CNH brasileira é aceita, mas será emitida uma licença local temporária no momento da contratação do veículo.

O estacionamento é gratuito na maioria dos lugares, caso contrário haverá sinalização avisando da cobrança. O destino é seguro e os habitantes locais são muito acolhedores caso precise solicitar informações. Foto: Renato Oliveira-Links World Group (7)

Clima

A temperatura média nas Ilhas Cayman é de 29,1 °C durante a primavera e o verão (abril a setembro) e 27,1 °C nos meses de outono e inverno (outubro a março).

Moeda

A moeda oficial é o dólar das Ilhas Cayman (KYD), mas o dólar americano (USD) é amplamente aceito nos estabelecimentos comerciais, assim como cartões de crédito e débito. Foto: Renato Oliveira-Links World Group (8)

Como chegar

Há voos diretos para Grand Cayman saindo de Miami, Nova York, Tampa, Fort Lauderdale, entre outras cidades americanas. Para os turistas que não possuem visto americano, há voos direto para Grand Cayman saindo de Havana (Cuba), Kingston e Montego Bay (Jamaica) e La Ceiba e Roatan (Honduras), todos operados pela companhia aérea nacional Cayman Airways.