Ideias para viajar na Páscoa

Falta menos de um mês para o próximo feriado do calendário nacional, a Páscoa. Os supermercados já estão tomados pelos ovos de chocolate e os viajantes, pela vontade de cair na estrada outra vez. Afinal, são três dias de folga – ou quatro para os mais sortudos.

Brasília é o destino mais em conta para viajar na data, segundo levantamento feito pela plataforma de comparação de preços de produtos turísticos Skyscanner.com.br. Em média, o aéreo de ida e volta entre São Paulo e Brasília, mais três noites de hospedagem em hotel três-estrelas (29 de março a 1.º de abril) custam R$ 651 por pessoa. Salvador (R$ 663), Porto Alegre (R$ 908), Rio de Janeiro (R$ 1.023) e Florianópolis (R$ 1.027) vêm em seguida. Foto: Divulgação

A rede de hotéis Accor lançou no fim de semana uma promoção que dá 15% de desconto nas diárias dos seus 308 hotéis Ibis no Brasil, no Chile e na Argentina. A promoção ainda inclui o café da manhã, o que não é a prática convencional da rede supereconômica. Vale para pernoites no feriado de Páscoa, entre 29 de março e 2 de abril. Reserve: bit.ly/promocaohotel.

Atenção: os valores foram informados pelos hotéis e operadoras e podem ser alterados sem aviso. É hora de escolher.

PACOTES PARA SE ISOLAR

Para passar a folga de um jeito mais tranquilo e em contato com a natureza

São José do Barreiro (SP)

A operadora MW Trekking propões dois roteiros pela Serra da Bocaina, com 3 noites (29 de março a 1º de abril). O Aventura inclui caminhadas de 14 km até a Cachoeira da Anta; de 20 km até a Cachoeira do Bonito; e de 12 km até o Mirante do Príncipe. No roteiro Light, as caminhadas são todas de 10 km: até as Ruínas da Casa de Pedra; com banho na Cascata da Gruta; e na Mata Encantada. Desde R$ 690 por pessoa em hostel quádruplo. A hospedagem é na Pousada Recanto da Floresta. mwtrekking com.br. Não inclui transporte. Foto: Divulgação

São Miguel do Gostoso (RN)

A calmaria do destino no Rio Grande do Norte custa R$ 1.276 por pessoa em quarto duplo, no hotel Enseada dos Mares, com café da manhã. São 4 noites, com saída em 29 de março, no pacote da Submarino Viagens (submarinoviagens.com.br). Inclui aéreo.

Serra do Cipó (MG)

A Ambiental tem roteiro de 3 noites (29 de março a 1º de abril) com hospedagem em pousada da rede Ecovip, traslados desde e para o aeroporto de Belo Horizonte, passeios guiados, aluguel de equipamentos de canoagem e refeições. Por R$ 1.749 por pessoa: ambiental.tur.br. Sem aéreo.

Petar (SP)

O parque de cavernas paulista é destino do pacote da Pisa (bit ly/pascoapetar), com saída em 29 de março e retorno em 1º de abril. São 3 noites a R$ 1.750 por pessoa, em apartamento triplo, com pensão completa, passeios, guias, seguro e taxas ambientais. Inclui transporte fretado de ida e volta a São Paulo. Foto: Junior Petar-Divulgação (2)

Delfinópolis (MG)

Por R$ 1.876 por pessoa, o roteiro da Filhos da Terra propõe 3 noites (29 de março a 1º de abril) entre as cachoeiras de Delfinópolis. Inclui refeições, seguro e passeios guiados. Site: filhosdaterra.com.

Dourado (SP)

Por 3 noites (29 de março a 1º de abril), o Santa Clara Eco Resort cobra R$ 2.392,50 por pessoa em quarto duplo, com pensão completa, caiaque e stand up paddle (SUP): santaclaraecoresort. com.br. Sem transporte.

Itu (SP)

Na Fazenda Capoava, 3 noites custam R$ 4.353 para duas pessoas (de 29 de março a 1º de abril). Inclui pensão completa. Site: fazendacapoava.com.br. Sem transporte.