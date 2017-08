Hospitalidade de Paraty é unanimidade entre estrangeiros

Paraty, 10º destino brasileiro mais visitado a lazer em 2016, atrai com seu casario colonial repleto de histórias dos ciclos da cana de açúcar e do ouro. Hoje, faz fama também com a Festa Literária Internacional (Flip), evento que atrai turistas de vários países.

Que o brasileiro é reconhecido como um povo hospitaleiro todo mundo já sabia. A novidade é que, em alguns destinos, a simpatia e o acolhimento foram unanimidade na avaliação dos visitantes. Foi o caso de Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. Lá, o quesito hospitalidade recebeu nota máxima de 100% dos turistas estrangeiros que estiveram na cidade em 2016, segundo pesquisa do Ministério do Turismo.

A hospitalidade é um dos quesitos da pesquisa de demanda internacional no qual o Brasil faz bonito. Mantém nas alturas, com mais de 90% de avaliações positivas, o jeito de receber nos principais destinos do país.

Três municípios de Santa Catarina – Balneário Camboriú e Bombinhas, empatados, além de Florianópolis – por exemplo, alcançaram a segunda e terceira posições do ranking, com mais de 99,4% de aprovação. Angra dos Reis (RJ), Foz do Iguaçu (PR), Manaus (AM), Porto Alegre (RS) e Armação de Búzios (RJ) também se destacaram como bons anfitriões.

No ano que sediou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, a hospitalidade do Brasil, como um todo, foi bem avaliada por 98% dos visitantes estrangeiros. O melhor resultado desde 2010.