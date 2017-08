Horto Florestal de Sumaré ganha trilha ecológica

A Prefeitura de Sumaré inaugurou no último dia 25 de julho a Trilha Ecológica de 3,5 Km no Horto Florestal da cidade, para ser feita a pé. O trecho recebeu manutenção, placas de sinalização e orientações ambientais, além de pontes secas, a fim de garantir a segurança daqueles que quiserem encarar esta nova aventura em meio à natureza. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

“A entrega desta trilha marca o início de um grande projeto, que vai transformar o Horto de Sumaré no Parque do Horto. Aqui nós temos a maior represa da cidade, onde é feita a captação de água para toda região central; aqui nós temos mata nativa e todo este espaço será valorizado, vai tornar-se um ponto de uso coletivo e exemplo de preservação ambiental”, comentou o prefeito Luiz Dalben, lembrando que Sumaré está prestes a ser enquadrada como Município de Interesse Turístico.

A classificação permite à cidade receber recursos do governo estadual e federal para o desenvolvimento do turismo – no qual está incluso o Horto Florestal.