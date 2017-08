Guaratinguetá, cidade natal de Frei Galvão

Terra de Frei Galvão, primeiro santo nascido no Brasil, o município de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, faz parte do circuito de turismo religioso do interior de São Paulo.

Além dessa particularidade, o município está localizado em uma região muito apreciada pelos turistas devido à beleza da paisagem da Serra da Mantiqueira, região onde também está localizada Aparecida, outra cidade muito procurada pelos devotos católicos.

A Casa de Frei Galvão traz informações e detalhes sobre a vida do frade franciscano nascido em 1822, famoso pelos seus poderes de cura testemunhados pelos devotos e canonizado pelo Papa Bento XVI, em 11 de maio de 2007. A atração histórica é parada obrigatória para os visitantes, assim como a Catedral de Santo Antônio, marco inicial do município.