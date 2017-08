Gramado vira capital do Cinema

O festival rende bônus ao turismo de Gramado o ano inteiro. Além do Palácio dos Festivais, um dos atrativos mais visitados da cidade, a rede hoteleira local também se promove com a realização do evento. Além do turista convencional, quem hospeda uma “estrela” do festival ganha o selo “Aqui Recebemos Estrelas” para ajudar na captação de mais hóspedes. A campanha “Receba uma Estrela” conta com a participação de 12 hotéis de Gramado.

Encantadora e charmosa por natureza, Gramado é um destino inesquecível. Esse fenômeno do turismo nacional começou em 1873 com a chega dos primeiros imigrantes portugueses, seguidos pelos alemães e, por último, os italianos vindos de Caxias do Sul. As tradições europeias e gaúchas tornaram a cultura, alimentação e arquitetura, atrativos turísticos do município.

O clima frio, com temperaturas negativas, é outro diferencial que faz a fama de Gramado, inclusive fora do Brasil. Toda essa diversidade, aliada à natureza da Serra Gaúcha, transformou a cidade de 35 mil habitantes em um cenário de filme o ano todo.

Os roteiros turísticos de Gramado contemplam as quatro estações do ano, aliando à natureza os aspectos culturais com ênfase na gastronomia, vinhos e chocolates. As temperaturas amenas do outono são um convite ao romantismo. O frio do inverno combina com o aconchego da lareira e do vinho. Gramado está localizada na região das hortênsias e fica ainda mais colorida na primavera. A energia do verão faz da viagem à Gramado um roteiro de magia.

EVENTOS

Gramado realiza outros grandes eventos para consolidação do turismo ao longo do ano. Ainda este ano, de 5 a 15 de outubro será a vez do 9º Festival Internacional de Cultura e Gastronomia, na Rua Coberta e restaurantes locais. A partir do dia 26 de outubro terá início a 32ª edição do Natal Luz, maior evento da região. Os espetáculos de som, luz e cores se espalham pela cidade até 14 de janeiro de 2018 e contagiam os turistas com a magia do Natal.