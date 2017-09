Gramado para a melhor idade

E no caso de idosos, os benefícios podem ser ainda maiores já que nas viagens eles fazem amizades, criam laços, se identificam e trocam experiências. De acordo com geriatras, essa interação traz benefícios para a mente que acaba se refletindo na saúde física.

Mais independentes do que nunca, os idosos buscam grupos de viagem para se distrair, explorar outros horizontes e conhecer novos lugares e pessoas. As excursões voltadas exclusivamente a esse público são formatadas com foco nas necessidades e desejos dos viajantes e a vantagem é que respeitam o ritmo de cada um.

Todos os atrativos do município de Gramado oferecem o desconto para pessoas acima de 60 anos. Eles podem ser encontrados no site da Prefeitura com todas as informações necessárias, desde contato até horário de funcionamento.

Gastronomia variada

Delícias das cozinhas portuguesa, gaúcha, italiana e alemã, além de fondues e carnes de caça, fazem da culinária de Gramado uma das mais variadas e saborosas do País. Muitos restaurantes estão espalhados pelas avenidas das Hortênsias e Borges de Medeiros, bastando uma rápida circulada pela área para definir o menu do almoço ou do jantar. Foto: divulgação

Para acompanhar, aposte nos bons vinhos e sucos produzidos na região. Não deixe de apreciar o famoso café colonial, que leva à mesa mais de 80 variedades de doces, salgados e bebidas, reunindo receitas de diversos cantos do mundo.

Gramado, uma cidade criativa

Mina

Uma viagem fantástica ao interior da terra, por mais de 80 metros de túneis cravados de pedras preciosas: sensações únicas, conhecimento, novas energias, cultura e as magníficas cores que a natureza propo

Artesanato na Praça das Etnias

Através da exposição e comercialização de produtos típicos de Gramado, os artesãos encantam os visitantes. Com o uso consciente de matérias-primas, cada detalhe é mostrado com o talento e capricho dos artesãos locais

Casa das Artes

Um espaço nobre para a exposição e comercialização dos produtos culturais gramadenses, onde é oportunizado ao visitante trocar experiências e técnicas, através de um bate-papo descontraído com alguns dos mais de 100 artistas locais que participam do projeto.

Casa do Colono

Para se sentir parte da cultura de Gramado, nada melhor do que provar as delícias produzidas pelos colonos do nosso interior. Pães e cucas quentinhos, geleias, salames e queijos com o gostinho gramadense.

Lago encantado