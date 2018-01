Garanta lugar no Expresso Turístico da CPTM

A viagem é feita em uma locomotiva a diesel da CPTM, modelo Alco RS-3 de 1952. A máquina conduz dois carros de passageiros, de aço inoxidável, fabricados no Brasil pela Budd – Mafersa nos anos 60. São 174 poltronas para acomodar confortavelmente os turistas, além de espaço reservado para cadeira de rodas (com cinto de segurança e ancoragem da cadeira).

No ano passado, em 2017, mais de 15 mil pessoas realizaram as viagens históricas. Desde quando foi criado, em 2009, o Expresso Turístico recebeu 129.500 passageiros. O serviço tem três roteiros: Luz-Jundiaí (três sábados por mês), Luz-Mogi das Cruzes (no segundo sábado de cada mês) e Luz-Paranapiacaba (aos domingos).

Ainda dá tempo de aproveitar as férias escolares e levar as crianças para um passeio histórico e divertido. Aos sábados e domingos uma locomotiva histórica do século passado realiza viagens para três destinos: Paranapiacaba, Mogi das Cruzes e Jundiaí. As vagas para Paranapiacaba já se esgotaram, mas ainda há lugares disponíveis para Jundiaí e Mogi. Clique aqui para saber quais são as vagas disponíveis .

O bilhete da CPTM contempla exclusivamente a viagem de ida e volta. O preço unitário da passagem para qualquer um dos três roteiros é de R$ 48 (ida e volta), exceto para o embarque na Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André, com destino a Paranapiacaba, que sai por R$ 43. No entanto, os descontos podem chegar até 25% na compra de quatro passagens. O valor para transporte de bicicletas é de R$ 6,00, lembrando que o serviço é exclusivo do roteiro para Mogi.

O bilhete é vendido das 9h às 18h, todos os dias, nas bilheterias das estações da Luz e Prefeito Celso Daniel-Santo André. Vale ressaltar que as passagens da CPTM contemplam somente a viagem de trem até um dos três destinos. Roteiros complementares devem ser adquiridos diretamente nas agências de turismo das cidades visitadas.

Foto: Divulgação

O embarque para qualquer um dos três roteiros ocorre às 8h30 da plataforma 4 da Estação da Luz e o retorno das cidades visitadas, às 16h30. No caso de Paranapiacaba, o trem faz uma pausa para embarque na Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André. Os percursos têm duração de aproximadamente 1h30.

Balanço

Em 2017 foram realizadas 103 viagens para as três cidades, totalizando 15.203 turistas atendidos. E, 9.013 pessoas visitaram Paranapiacaba nas 53 viagens do Expresso, que são realizadas aos domingos. Já as 38 viagens para Jundiaí transportaram 5.413 turistas que curtiram a região de herança italiana. O Expresso Turístico para Mogi levou 777 passageiros nas 12 viagens feitas ao longo do ano passado.

Jundiaí

O trem percorre um trajeto de 60 quilômetros entre a Capital e Jundiaí, pela Linha 7-Rubi, primeira estrada de ferro implantada em 1867 pela antiga São Paulo Railway. Jundiaí reserva atrações como o Museu Ferroviário da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. O acervo reúne livros, revistas, periódicos e muitas fotos históricas, bem como documentos relevantes da ferrovia.

A visitação é aberta ao público em geral. A cidade também tem belezas naturais como a Serra do Japi e os passeios pelas fazendas e vinícolas da região. A presença italiana está presente nos costumes locais já que Jundiaí manteve por muitos anos a característica de italianidade, que começou em 1887, quando 22 colonos italianos chegaram ao núcleo “Barão de Jundiaí” e, em poucos meses, esse contingente chegava a quase 100 pessoas.

Mogi das Cruzes

O trajeto de 50 quilômetros entre a capital e Mogi das Cruzes é realizado pela Linha 11-Coral. A cidade atrai adeptos das pedaladas. Localizada a 48 quilômetros da capital paulista, Mogi tem opções de trilhas tanto para iniciantes quanto para ciclistas profissionais. Os visitantes também podem percorrer o Roteiro Ecocultural. Isso inclui visitas ao Parque Centenário e ao Centro Histórico ou o Roteiro Rural, que abrange o Orquidário Oriental e o Mosteiro dos Monges Beneditinos.

A cidade também é conhecida como centro produtor de flores, com destaque para as orquídeas. Nesta cidade a herança vem da forte presença japonesa na cidade durante a primeira metade do século 20. Mogi também é importante produtora de frutas como caqui e lichia.

Paranapiacaba

O trajeto é realizado ao longo da Linha 10-Turquesa. Localizada no município de Santo André, Paranapiacaba é uma vila de arquitetura inglesa, que testemunhou a importante fase de expansão das ferrovias no Brasil. Uma passarela sobre a linha do trem liga a área mais antiga à região alta, onde está a igreja de Bom Jesus, de 1889. E, com diversas opções de trilhas para os aventureiros.

Ainda em Paranapiacaba é possível visitar a segunda locomotiva mais antiga do Brasil em operação. A mesma que hoje integra o acervo da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). Outra curiosidade para os turistas descobrirem é o original sorvete de cambuci – fruta cultivada na região e rica em vitamina C.