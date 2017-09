Expoflora recebe visitantes do outro lado do mundo

As excursões partem de todas as regiões do Brasil. Este ano foram vendidos cerca de 120 mil ingressos antecipados (aproximadamente 2.800 ônibus de excursões). Apenas partindo da capital paulista são mais de 450 ônibus, cerca de 100 a mais do que a quantidade registrada do ano passado (350 veículos).O público internacional também não para de crescer.

A maior parte dos estrangeiros vem da América Latina, embora também seja constatada a presença de europeus. Desde o ano passado a Expoflora vem conquistando os chineses. No ano passado, agências de São Paulo trouxeram dois ônibus de turistas chineses e, este ano, o número aumentou para oito excursões. O parque da Expoflora tem 250 mil metros, nos quais foram plantados mais de 19 mil vasos de flores. Foto: Fabiano de Bruin / Divulgação

Fanfarra e outras atrações

Além das novidades em flores e plantas, Exposição de arranjos florais, Mostra de paisagismo e gastronomia típica, os turistas podem passar um agradável dia em um parque de 250 mil metros quadrados muito encantador.

No 7 de setembro, uma das atrações é a Fanfarra Amigos de Holambra. Seus 70 integrantes vestem trajes típicos holandeses e usam os famosos tamancos de madeira como instrumentos de percussão. Foto: Divulgação

A fanfarra apresenta-se a partir das 14h no palco das Tulipas e às 16h, da Parada das Flores, um desfile dos carros alegóricos que conduz os visitantes até a Chuva de Pétalas, quando 150 quilos de pétalas coloridas (que correspondem a 800 dúzias ou 18 mil botões, despetalados um a um) são lançados por um equipamento especial ao ar livre.

Passeio turístico com visita a num campo de flores, danças típicas, museu histórico, minissítio e parque de diversões também fazem parte das atrações oferecidas aos turistas.

Serviço:

36ª Expoflora

Localização: Holambra/SP

Data: até o 24 de setembro, de sexta a domingo, e no dia 7 de setembro (feriado da Independência do Brasil)

Horário: das 9 às 19h

Ingressos: R$ 46,00

Onde comprar: na bilheteria do Parque da Expoflora (nos dias do evento), no site www.ingressorapido.com.br ou com os representantes informados no site www.expoflora.com.br.

Informações para o público: (19) 3802-1499 / (19) 3802-1421.